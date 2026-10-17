Cinemas de Cachoeiro oferecem ingressos pela metade do preço; confira detalhes da promoção

Os cinemas Cine Ritz Perim Center e Cine Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, estão com uma promoção que oferece ingressos por R$ 15 para sessões de filmes em 2D e 3D. A campanha é válida até quarta-feira (21) e contempla apenas os clientes que pagarem em dinheiro.

Batizada de Promo Cash, a iniciativa permite que todos os espectadores paguem o valor promocional de meia-entrada, independentemente de se enquadrarem nas regras tradicionais do benefício. Dessa forma, o ingresso inteiro, que custa R$ 30, sai por R$ 15 durante o período da campanha.

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A promoção é válida todos os dias. O desconto não é cumulativo com outras ofertas.

Como a campanha tem prazo limitado, a recomendação é consultar diretamente os cinemas para verificar a programação dos filmes e os horários das sessões.