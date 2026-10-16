Cláudia Puget: da televisão brasileira à valorização da arte e da cultura em Muqui

Nascida em 20 de março de 1963, no Rio de Janeiro, Cláudia Puget é uma atriz, artista plástica, escultora e educadora brasileira que encontrou no Sul do Espírito Santo um espaço para desenvolver parte importante de sua trajetória cultural.

Com experiência na televisão, no cinema e no teatro, se tornou uma presença significativa no cenário artístico de Muqui, município onde estabeleceu vínculos com a comunidade e passou a desenvolver projetos voltados à valorização das artes.

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Sua carreira ganhou projeção nacional com a participação na novela A Indomada, exibida pela TV Globo em 1997. Na trama escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, interpretou Mérilu, secretária do prefeito Ypiranga, personagem vivido por Paulo Betti. Apaixonada pelo chefe, Mérilu integrou algumas das situações marcantes da história, incluindo os episódios envolvendo o misterioso Cadeirudo, personagem que aterrorizava as mulheres da fictícia cidade de Greenville.

No cinema, Cláudia também participou do filme Super Xuxa Contra Baixo Astral (1988), no qual interpretou Florinda. Sua experiência artística se estendeu a diferentes linguagens, permitindo que desenvolvesse trabalhos ligados à interpretação, à criação visual e à produção cultural.

Trajetória de sucesso

Após sua trajetória profissional no Rio de Janeiro, mudou-se para o Espírito Santo, onde atuou como professora na Escola de Teatro e Dança Fafi, em Vitória, e desenvolveu atividades de formação artística em Cachoeiro de Itapemirim. Posteriormente, estabeleceu-se em Muqui, passando a contribuir para a movimentação cultural do município.

Na cidade Sul capixaba, se envolveu em iniciativas relacionadas ao teatro, às artes plásticas, à educação e ao audiovisual. Ministrou oficinas, participou de projetos culturais e colaborou com atividades de incentivo à expressão artística. Entre suas contribuições estão a participação em ações de formação e em eventos dedicados ao cinema e à valorização da identidade cultural local. Sua trajetória também está ligada à Academia Muquiense de Letras e Artes.

Ao ampliar sua atuação para a escultura e outras manifestações das artes visuais, Cláudia passou a reunir diferentes formas de expressão em sua produção artística, aproximando a experiência adquirida na dramaturgia do trabalho desenvolvido junto à comunidade.