Com 44,2%, Ricardo vence terceira pesquisa seguida e aumenta chance de vitória em primeiro turno

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera mais uma pesquisa que mede a preferência dos capixabas para as eleições deste domingo (04).

Levantamento da Brand Consultoria e Opinião para o primeiro turno, traz Ricardo em primeiro com 44,2%. Em segundo Lorenzo Pazolini (Republicanos) com 38,7 e Helder Salomão (PT), na terceira colocação, com 14,9%. Esse resultado é o do cenário estimulado, quando se apresenta os nomes dos candidatos, e considera apenas os votos válidos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Faltando um dia para as eleições, Ricardo lidera mais uma pesquisa. As outras recentes divulgadas foram a da Quaest e a do Instituto Real Time Big Data, ambas com o governador em primeiro lugar nos 1° e 2º turnos.

A Brand Consultoria também testou cenário para o segundo turno. Com 54,4% dos votos dos capixabas, Ricardo garante a reeleição ao Governo do Espírito Santo. Pazolini fica com 45,6%.

Nestas quinta e sexta-feira, o governador Ricardo e o candidato a senador Renato Casagrande (PSB) cumpriram agendas em Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Neste sábado, os compromissos estão programados para Serra, Vila Velha e Vitória.

A pesquisa Brand foi realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, com 1.200 eleitores entrevistados em 30 municípios do Espírito Santo. A margem de erro máxima estimada é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados globais, e o nível de confiança é de 95%. No Tribunal Regional Eleitoral o registro é o ES-04492/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-09816/2026.