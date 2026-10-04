Com quase metade das seções apuradas, Pazolini lidera disputa no ES
Com 48,66% das seções totalizadas, candidato do Republicanos aparece com 50,57% dos votos válidos; Ricardo Ferraço tem 34,31%.
Lorenzo Pazolini (Republicanos) ampliou a vantagem na apuração para o Governo do Espírito Santo neste domingo (4) e aparece com 50,57% dos votos válidos, segundo a parcial com 48,66% das seções totalizadas.
Até o momento retratado na parcial, Pazolini soma 505.380 votos e ocupa a primeira colocação na disputa pelo Palácio Anchieta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ricardo Ferraço (MDB) aparece em segundo lugar, com 34,31% dos votos válidos, o equivalente a 342.957 votos.
Na sequência está Helder Salomão (PT), que registra 14,13%, com 141.267 votos.
A apuração começou às 17h, no horário de Brasília. Os números são atualizados à medida que os boletins de urna são transmitidos e processados pela Justiça Eleitoral. O TSE informa que a totalização pode ser acompanhada em tempo real. Tribunal Superior Eleitoral
Como 48,66% das seções já foram totalizadas, os percentuais e a diferença entre os candidatos ainda podem mudar ao longo da noite.
Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Caso nenhum concorrente alcance esse percentual ao fim da totalização, haverá segundo turno.
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