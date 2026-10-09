Começa hoje! Festa do Atum & Dourado terá shows e gastronomia em Itapemirim

A Festa do Atum & Dourado começa nesta sexta-feira (9), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia, música e atrações para o público até domingo (11).

A programação valoriza dois pescados que dão nome à festa: o atum e o dourado. Durante os três dias, o público poderá acompanhar aulas-show, experimentar pratos especiais e aproveitar apresentações musicais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Nesta sexta-feira (9), os estandes abrem às 17h30. A cerimônia oficial de abertura, com a presença de autoridades, começa às 18h30. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros apresenta uma aula-show e prepara um prato misto de atum e dourado.

A música também marca a primeira noite do evento. A dupla João Felipe e Rafael sobe ao palco às 22h e encerra a programação de atrações da sexta-feira.

Festa continua no sábado com Casaca

No sábado (10), a Festa do Atum & Dourado retoma as atividades ao meio-dia, com a abertura dos estandes. Às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show dedicada ao preparo de risoto de atum.

À noite, a Banda Casaca assume o palco. O grupo se apresenta às 22h e integra a programação musical do segundo dia da festa.

Domingo terá degustação e show com Pele Morena

No domingo (11), último dia do evento, os estandes começam a funcionar às 11h. Logo depois, ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa.

A programação musical continua às 18h, com apresentação do grupo Pele Morena. A organização prevê o encerramento da Festa do Atum & Dourado para as 22h.

Confira a programação completa

Sexta-feira (9)

17h30 – Abertura dos estandes

18h30 – Abertura oficial com autoridades

20h – Aula-show com chef Ariosto Medeiros: prato misto de atum e dourado

22h – Show com João Felipe e Rafael

Sábado (10)

12h – Abertura dos estandes

19h – Aula-show com chef Hamilton Júnior: risoto de atum

22h – Show com Banda Casaca

Domingo (11)

11h – Abertura dos estandes

12h – Degustação de atum na brasa

18h – Show com Pele Morena

22h – Encerramento da festa

Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: 1ª Oktober Fest de Cachoeiro começa a tomar forma com montagem da estrutura na Estação Ferroviária