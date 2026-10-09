Começa hoje! Festa do Atum & Dourado terá shows e gastronomia em Itapemirim
O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia, música e atrações para o público até domingo (11).
A Festa do Atum & Dourado começa nesta sexta-feira (9), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia, música e atrações para o público até domingo (11).
A programação valoriza dois pescados que dão nome à festa: o atum e o dourado. Durante os três dias, o público poderá acompanhar aulas-show, experimentar pratos especiais e aproveitar apresentações musicais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nesta sexta-feira (9), os estandes abrem às 17h30. A cerimônia oficial de abertura, com a presença de autoridades, começa às 18h30. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros apresenta uma aula-show e prepara um prato misto de atum e dourado.
A música também marca a primeira noite do evento. A dupla João Felipe e Rafael sobe ao palco às 22h e encerra a programação de atrações da sexta-feira.
Festa continua no sábado com Casaca
No sábado (10), a Festa do Atum & Dourado retoma as atividades ao meio-dia, com a abertura dos estandes. Às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show dedicada ao preparo de risoto de atum.
À noite, a Banda Casaca assume o palco. O grupo se apresenta às 22h e integra a programação musical do segundo dia da festa.
Domingo terá degustação e show com Pele Morena
No domingo (11), último dia do evento, os estandes começam a funcionar às 11h. Logo depois, ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa.
A programação musical continua às 18h, com apresentação do grupo Pele Morena. A organização prevê o encerramento da Festa do Atum & Dourado para as 22h.
Confira a programação completa
Sexta-feira (9)
- 17h30 – Abertura dos estandes
- 18h30 – Abertura oficial com autoridades
- 20h – Aula-show com chef Ariosto Medeiros: prato misto de atum e dourado
- 22h – Show com João Felipe e Rafael
Sábado (10)
- 12h – Abertura dos estandes
- 19h – Aula-show com chef Hamilton Júnior: risoto de atum
- 22h – Show com Banda Casaca
Domingo (11)
11h – Abertura dos estandes
- 12h – Degustação de atum na brasa
- 18h – Show com Pele Morena
- 22h – Encerramento da festa
Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
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