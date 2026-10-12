Conceição do Castelo: jovens que desapareceram após entrar em cachoeira são encontrados mortos

Dois jovens que desapareceram após entrar em uma cachoeira na localidade de Fazenda Viçosa, em Conceição do Castelo, foram encontrados mortos neste domingo (11).

Populares relataram que os dois entraram na água e desapareceram pouco depois.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada. Eles foram localizados e resgatados já sem vida. Não há informações sobre a identidade deles nem as circunstâncias das mortes.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite deste domingo (11), às 18h48, para atender uma ocorrência de afogamento com vítima fatal na zona rural do município.

Os corpos das duas vítimas, ambas de sexo masculino, foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.