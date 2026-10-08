Confira que horas cada banda sobe ao palco na Oktober Fest Cachoeiro
Festival acontece de 9 a 12 de outubro, na Estação Ferroviária, com entrada gratuita e programação musical distribuída entre sexta, sábado e domingo.
Quem pretende curtir a 1ª Oktober Fest Cachoeiro já pode se programar para não perder nenhuma atração. O evento acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita e programação musical espalhada por três dias.
Ao todo, o festival terá nove atrações musicais, com apresentações de rock, pop rock, MPB, samba e tributos a nomes conhecidos da música brasileira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Sexta-feira abre com tributo e rock capixaba
A programação musical começa na sexta-feira (9). Às 19h, a La Família 028 sobe ao palco com tributo ao Charlie Brown Jr. Depois, às 21h, é a vez da Banda Casaca.
Antes dos shows, a praça de alimentação e as cervejarias abrem às 18h.
Sábado terá três shows
No sábado (10), a programação musical começa mais cedo. Às 17h, sobe ao palco Edson Pitico. Às 19h, a apresentação será da Banda Ligação Direta. Fechando a noite, às 21h, o público confere a Picnic Dogs.
A abertura da praça de alimentação e das cervejarias também está marcada para 17h.
Domingo reúne quatro atrações
O domingo (11) será o dia com mais shows na Oktober Fest. A programação começa às 16h, com Os Bambas do Samba. Às 18h, sobe ao palco a Art & Vozz Retrô.
Depois, às 20h, o público acompanha o show de Tatiana Bolzan. Encerrando a noite, às 22h, Os Alagados apresentam um especial dedicado a Os Paralamas do Sucesso.
A praça de alimentação e as cervejarias também abrem às 16h.
Segunda-feira terá programação infantil
Na segunda-feira (12), feriado de Dia das Crianças, a programação será voltada ao público infantil e às famílias.
Às 6h30, começa a concentração para o passeio ciclístico. Às 7h30, acontece a saída do passeio, com sorteio de bicicleta.
Das 8h às 12h, o evento recebe atividades especiais e espaço kids.
Confira os horários dos shows
Sexta-feira – 9 de outubro
- 19h: La Família 028
- 21h: Banda Casaca
Sábado – 10 de outubro
- 17h: Edson Pitico
- 19h: Banda Ligação Direta
- 21h: Picnic Dogs
Domingo – 11 de outubro
- 16h: Os Bambas do Samba
- 18h: Art & Vozz Retrô
- 20h: Tatiana Bolzan
- 22h: Os Alagados – Especial Paralamas
Serviço
Oktober Fest Cachoeiro
- Data: 9 a 12 de outubro de 2026
- Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim
- Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp
- E-mail: [email protected]
- Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/
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