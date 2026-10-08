Confira que horas cada banda sobe ao palco na Oktober Fest Cachoeiro

Quem pretende curtir a 1ª Oktober Fest Cachoeiro já pode se programar para não perder nenhuma atração. O evento acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita e programação musical espalhada por três dias.

Ao todo, o festival terá nove atrações musicais, com apresentações de rock, pop rock, MPB, samba e tributos a nomes conhecidos da música brasileira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Sexta-feira abre com tributo e rock capixaba

A programação musical começa na sexta-feira (9). Às 19h, a La Família 028 sobe ao palco com tributo ao Charlie Brown Jr. Depois, às 21h, é a vez da Banda Casaca.

Antes dos shows, a praça de alimentação e as cervejarias abrem às 18h.

Sábado terá três shows

No sábado (10), a programação musical começa mais cedo. Às 17h, sobe ao palco Edson Pitico. Às 19h, a apresentação será da Banda Ligação Direta. Fechando a noite, às 21h, o público confere a Picnic Dogs.

A abertura da praça de alimentação e das cervejarias também está marcada para 17h.

Domingo reúne quatro atrações

O domingo (11) será o dia com mais shows na Oktober Fest. A programação começa às 16h, com Os Bambas do Samba. Às 18h, sobe ao palco a Art & Vozz Retrô.

Depois, às 20h, o público acompanha o show de Tatiana Bolzan. Encerrando a noite, às 22h, Os Alagados apresentam um especial dedicado a Os Paralamas do Sucesso.

A praça de alimentação e as cervejarias também abrem às 16h.

Segunda-feira terá programação infantil

Na segunda-feira (12), feriado de Dia das Crianças, a programação será voltada ao público infantil e às famílias.

Às 6h30, começa a concentração para o passeio ciclístico. Às 7h30, acontece a saída do passeio, com sorteio de bicicleta.

Das 8h às 12h, o evento recebe atividades especiais e espaço kids.

Confira os horários dos shows

Sexta-feira – 9 de outubro

19h: La Família 028

La Família 028 21h: Banda Casaca

Sábado – 10 de outubro

17h: Edson Pitico

Edson Pitico 19h: Banda Ligação Direta

Banda Ligação Direta 21h: Picnic Dogs

Domingo – 11 de outubro

16h: Os Bambas do Samba

Os Bambas do Samba 18h: Art & Vozz Retrô

Art & Vozz Retrô 20h: Tatiana Bolzan

Tatiana Bolzan 22h: Os Alagados – Especial Paralamas

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp E-mail: [email protected]

Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

Leia também: Com expectativa de 30 mil pessoas, Oktober Fest de Cachoeiro vira vitrine para marcas; participe