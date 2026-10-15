Conflitos relacionados à separação e disputas judiciais motivaram morte de grávida em Cachoeiro

A separação, as disputas judiciais e os conflitos envolvendo o filho de 11 anos podem estar relacionados à motivação do assassinato de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, grávida de aproximadamente quatro meses, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga o histórico de desentendimentos entre a vítima e o ex-marido, Diego Marques Alves, de 31 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, Juliana e Diego se separaram no início de 2026. Desde então, a relação entre os dois era marcada por conflitos relacionados ao fim do casamento e à convivência do filho com o pai.

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Em maio, os desentendimentos teriam culminado em um episódio de violência doméstica. Diego teria agredido fisicamente Juliana durante uma discussão, o que levou a vítima a solicitar uma medida protetiva contra ele.

O histórico de conflitos é considerado pela Polícia Civil na apuração da possível motivação do assassinato. Os investigadores também trabalham com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado.

Ex-marido teria usado reconciliação para atrair vítima

De acordo com o delegado Felipe Vivas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Diego teria usado o pretexto de uma possível reconciliação para atrair Juliana até sua residência, no bairro Zumbi.

Inicialmente, a vítima foi ao imóvel acompanhada do filho. No entanto, o suspeito teria orientado que ela voltasse para casa. Cerca de uma hora depois, ele entrou novamente em contato e combinou outro encontro, desta vez sem a presença da criança.

Segundo a investigação, Juliana foi assassinada durante esse segundo encontro. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado na quarta-feira (14), em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano.

A Polícia Civil prendeu em flagrante Diego Marques Alves e sua atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, suspeitos de envolvimento no crime.

Os dois foram autuados por ocultação de cadáver. A autoridade policial também solicitou à Justiça a prisão temporária dos investigados pelos crimes de feminicídio e aborto sem consentimento.

A DHPP segue investigando a possível motivação do assassinato, as circunstâncias do crime e a participação de cada suspeito.

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