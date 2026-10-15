Passageira de ônibus é flagrada com haxixe na BR-101 no ES

Uma viagem de ônibus entre o Rio de Janeiro e Vitória terminou com a apreensão de haxixe na BR-101, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15).

A droga estava com uma passageira do coletivo e foi localizada durante uma fiscalização realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Federal (PF).

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A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia que corta o município de Guarapari. Os agentes fiscalizavam o transporte quando identificaram a substância entorpecente com uma das ocupantes.

Segundo as informações divulgadas, o ônibus havia partido do Rio de Janeiro e seguia para Vitória, capital capixaba.

A ação integrada das duas forças de segurança resultou na apreensão do haxixe, uma substância derivada da cannabis.

Até o momento, não foram informados a quantidade de droga apreendida, a idade da passageira ou se houve prisão durante a ocorrência.

Também não foram divulgados detalhes sobre o destino do material apreendido ou os procedimentos adotados após a fiscalização.

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