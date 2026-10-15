Segurança

Passageira de ônibus é flagrada com haxixe na BR-101 no ES

Droga foi encontrada durante fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino a Vitória.

Foto: Divulgação/PRF

Uma viagem de ônibus entre o Rio de Janeiro e Vitória terminou com a apreensão de haxixe na BR-101, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15).

A droga estava com uma passageira do coletivo e foi localizada durante uma fiscalização realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Federal (PF).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia que corta o município de Guarapari. Os agentes fiscalizavam o transporte quando identificaram a substância entorpecente com uma das ocupantes.

Segundo as informações divulgadas, o ônibus havia partido do Rio de Janeiro e seguia para Vitória, capital capixaba.

A ação integrada das duas forças de segurança resultou na apreensão do haxixe, uma substância derivada da cannabis.

Até o momento, não foram informados a quantidade de droga apreendida, a idade da passageira ou se houve prisão durante a ocorrência.

Também não foram divulgados detalhes sobre o destino do material apreendido ou os procedimentos adotados após a fiscalização.

Leia mais: Operação contra lavagem de dinheiro mira mais de R$ 5 milhões no ES 

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Espírito SantoPRF

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes