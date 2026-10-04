Política Regional

Contarato vota em Vitória e diz que resultado das urnas deve ser respeitado

Fabiano Contarato votou por volta das 9h30 deste domingo (4), na FDV, em Vitória, e afirmou estar sendo bem recebido pela população.

Fabiano Contarato
Foto: Divulgação

O candidato ao Senado do Espírito Santo, Fabiano Contarato, votou na manhã deste domingo (4), em Vitória, durante as eleições de 2026. Ele compareceu à seção eleitoral localizada na FDV por volta das 9h30.

Após votar, Contarato comentou a recepção que tem recebido dos eleitores e falou sobre a expectativa para o resultado da eleição.

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Estou sendo muito bem recebido pela população. A gente tem que respeitar o resultado das urnas, a vontade de Deus e da população capixaba”, declarou.

A votação ocorre neste domingo em todo o Espírito Santo. Contarato exerceu o direito ao voto pela manhã, na capital capixaba, e destacou, em sua declaração, o respeito à escolha feita pelos eleitores nas urnas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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