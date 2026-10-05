“Continuar trabalhando, dialogando, levando esperança", diz Pazolini sobre 2º turno das eleições

O ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), agradeceu nesta segunda-feira (5) aos eleitores pela votação recebida no primeiro turno das eleições.

O candidato terminou a primeira etapa na liderança, com 49,65% dos votos válidos, e disputará o segundo turno contra o governador Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 34,06% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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“Primeiro, agradecer a Deus, agradecer aos capixabas por essa votação tão expressiva, mais de um milhão de votos, então eu fico muito grato, honrado, muito feliz, muito satisfeito, muito contente. Agradeço imensamente a todos que nos apoiaram, a todos que votaram, a todos os candidatos, a todos que participaram desse processo democrático e tenho certeza absoluta que a vitória virá no segundo turno”, afirmou Pazolini.

O candidato ainda indicou que pretende manter a estratégia de diálogo adotada durante a primeira etapa da campanha. Pazolini também associou o resultado nas urnas à uma candidatura próxima dos eleitores capixabas.

“Nós vamos continuar trabalhando, dialogando, vamos continuar levando esperança, alegria, como fizemos no primeiro turno, porque é isso que o Espírito Santo quer, deseja e esse resultado tão eloquente, com mais de um milhão de votos, deixou claro que o capixaba tem um coração grandão”, destacou.