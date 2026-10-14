Corpo de grávida que estava desaparecida em Cachoeiro é encontrado carbonizado
Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, estava desaparecida desde segunda-feira (12). Corpo foi encontrado na região de Monte Líbano.
O corpo encontrado carbonizado nesta quarta-feira (14), em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, é de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, que estava grávida de aproximadamente quatro meses e desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12).
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) confirmou a identificação da vítima e informou que prendeu em flagrante dois suspeitos de envolvimento no caso. Os detidos são um homem de 31 anos e uma mulher de 24 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a polícia, o atual companheiro de Juliana registrou o desaparecimento. Durante as investigações, familiares relataram um histórico de conflitos e ameaças envolvendo a vítima e o ex-companheiro.
Câmeras ajudaram a localizar o corpo
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro analisou imagens de videomonitoramento para reconstruir os últimos deslocamentos da vítima.
Os registros mostraram um veículo ligado à investigação abastecendo em um posto de combustíveis. Em seguida, o automóvel seguiu em direção à região de Monte Líbano, onde os policiais encontraram o corpo.
Segundo o delegado Felipe Vivas, as imagens também contrariaram a versão apresentada por um dos suspeitos.
Dois suspeitos foram presos
A Polícia Civil autuou o casal em flagrante por ocultação de cadáver. Além disso, solicitou à Justiça a prisão temporária dos dois investigados pelos crimes de feminicídio e aborto sem consentimento.
O pedido ainda depende de análise judicial.
A DHPP continua investigando as circunstâncias da morte de Juliana e a participação dos suspeitos. A polícia informou que não divulgará outros detalhes neste momento para preservar as investigações.
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