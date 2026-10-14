Grávida desaparece após sair de casa para conversar com ex-companheiro em Cachoeiro
Mulher de 29 anos está desaparecida desde segunda-feira (12). Segundo familiares, ela saiu para conversar no portão de casa e não foi mais vista.
Uma mulher de 29 anos, grávida de quatro meses, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). Segundo familiares, Juliana Paulo Pinto foi vista pela última vez por volta das 2h55, após sair para conversar com uma pessoa no portão de casa.
De acordo com o relato da família, Juliana foi chamada ao portão com o pretexto de tratar de um assunto relacionado ao filho. Ao chegar ao local, a pessoa pediu que a conversa acontecesse sem a presença da criança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O filho retornou para dentro da residência e, pouco depois, voltou para verificar se a mãe permanecia no portão. No entanto, ela já não estava mais no local.
Ainda segundo os familiares, Juliana enviou uma mensagem ao filho pouco depois das 3h. Desde então, a família não conseguiu mais contato com ela.
A família informou que Juliana está grávida de quatro meses e nunca havia desaparecido sem dar notícias. Os parentes também relataram que ela possui uma medida protetiva contra o ex-companheiro.
Segundo informações repassadas à reportagem, a Polícia Civil já realiza buscas para tentar localizar a mulher e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
A família pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar nas buscas entre em contato pelos telefones (28) 99976-5239 ou (28) 99973-5820.
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