Corpo é encontrado em área de mata no Sul do Espírito Santo

Um corpo foi encontrado neste domingo (11) em uma região de mata no município de Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.

A ocorrência ainda apresenta poucas informações. Também não há confirmação sobre as condições em que o corpo foi localizado ou o que pode ter provocado a morte.

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A reportagem entrou em contato com as forças de segurança para buscar esclarecimentos sobre o caso. No entanto, até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno.

O aquinoticias.com acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem assim que obtiver novas informações oficiais.

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