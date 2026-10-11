Segurança

Corpo é encontrado em área de mata no Sul do Espírito Santo

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima.

Corpo encontrado
Foto: Reprodução

Um corpo foi encontrado neste domingo (11) em uma região de mata no município de Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.

A ocorrência ainda apresenta poucas informações. Também não há confirmação sobre as condições em que o corpo foi localizado ou o que pode ter provocado a morte.

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A reportagem entrou em contato com as forças de segurança para buscar esclarecimentos sobre o caso. No entanto, até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno.

O aquinoticias.com acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem assim que obtiver novas informações oficiais.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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Atílio Vivácqua

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