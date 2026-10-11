Homem é espancado na rodoviária de Cachoeiro e vai parar na UTI

Um homem sofreu agressões de quatro pessoas na Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (10). A vítima recebeu golpes de capacetes e chutes, principalmente na cabeça e no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou o homem ao Hospital Santa Casa, onde precisou de atendimento intensivo.

Segundo o boletim da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu o chamado por volta das 8h10 e encontrou o homem caído no setor de desembarque de passageiros. Ele apresentava ferimentos aparentes na cabeça e estava inconsciente.

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O motorista de um ônibus da Viação Sudeste, que fazia a linha Marataízes–Cachoeiro, relatou aos agentes que a vítima havia embarcado no coletivo em Garrafão. Durante o trajeto, o passageiro teria apresentado sinais de embriaguez e comportamento alterado.

Ainda conforme o motorista, o homem passou a provocar outros passageiros. Ele também teria dirigido ofensas a pessoas que estavam no veículo, causando transtornos durante a viagem.

Homem teria sido agredido após desembarcar do ônibus

De acordo com o relato do motorista à Guarda Municipal, dois passageiros que embarcaram em Garrafão desembarcaram na rodoviária de Cachoeiro e passaram a agredir a vítima.

Outros dois homens, que já aguardavam a chegada do ônibus no terminal, teriam participado das agressões. Ao todo, quatro pessoas atacaram o passageiro, segundo o registro.

Os envolvidos utilizaram capacetes e desferiram chutes contra o homem. Os golpes atingiram principalmente a cabeça e o abdômen. Após o episódio, os suspeitos deixaram o local em direção desconhecida.

Uma testemunha, identificada no boletim como segurança da rodoviária, também confirmou as agressões. Conforme seu relato, um dos envolvidos teria tentado justificar o ataque alegando que a vítima havia ofendido sua mãe.

Vítima sofreu traumatismo craniano

A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos ainda na rodoviária e encaminhou o homem ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Na unidade hospitalar, os guardas municipais receberam informações de que a vítima apresentava traumatismo craniano. Diante da gravidade do quadro, a equipe médica realizou a intubação e transferiu o paciente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O estado de saúde impediu que os agentes ouvissem a versão do homem sobre as agressões.

Até a conclusão do boletim de ocorrência, a Guarda Municipal também não havia conseguido confirmar a identidade da vítima, devido à ausência de documentos e de familiares ou conhecidos que pudessem fornecer seus dados.

A Guarda Civil Municipal registrou as informações e os relatos das testemunhas para subsidiar as providências da autoridade policial responsável.