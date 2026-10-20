Corpo em decomposição é encontrado no Rio Iconha, em Piúma
Moradores avistaram o corpo no Rio Iconha, na altura do bairro Piuminas, nesta terça-feira (20). Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados.
O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Iconha, na altura do bairro Piuminas, em Piúma, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). Moradores avistaram o cadáver e acionaram a Polícia Militar.
Segundo informações preliminares, o corpo apresenta avançado estado de decomposição, o que impossibilitou a identificação da vítima até o momento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento da causa da morte.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte ou a identidade do homem.
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