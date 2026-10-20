Suspeita de envenenamento de gatos no ES tem reviravolta

A morte de uma gata que levantou suspeitas de envenenamento em Vila Velha, na Grande Vitória, teve a causa esclarecida após exames da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES). Diferentemente do que apontava a denúncia inicial, o animal morreu em consequência de traumatismos no tórax e no abdômen, que provocaram hemorragia interna e comprometimento respiratório. A perícia, entretanto, não conseguiu determinar o que provocou os ferimentos.

O caso foi registrado em 3 de agosto de 2026, no bairro Coqueiral de Itaparica, após o animal ser encontrado morto. Na ocasião, a denunciante suspeitou de envenenamento e relatou que outros 11 gatos também teriam morrido na região, totalizando 12 possíveis vítimas.

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A denúncia motivou a abertura de uma investigação pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), que realizou diligências para apurar as circunstâncias das mortes.

Exames descartam presença de substâncias tóxicas

Durante a perícia, profissionais da Polícia Científica analisaram amostras de sangue e conteúdo estomacal da gata.

Os exames toxicológicos não identificaram substâncias tóxicas nas amostras, afastando a suspeita inicial de envenenamento naquele caso.

O laudo concluiu que a morte foi provocada por hemorragia interna e alterações respiratórias decorrentes dos traumatismos identificados nas regiões torácica e abdominal.

Apesar da identificação da causa da morte, os exames não permitiram esclarecer como o animal sofreu as lesões.

Polícia investiga denúncia sobre 12 gatos mortos

O chefe da DEPMA, delegado Marcelo Nolasco, explicou que a investigação incluiu depoimentos e análise de imagens de câmeras de segurança.

Foram ouvidos a responsável pela denúncia e o síndico do condomínio onde o caso foi registrado.

Segundo o delegado, as diligências não encontraram elementos que confirmassem a suspeita de envenenamento ou as outras 11 mortes relatadas.

“Nossa equipe realizou diligências para apurar o caso, incluindo a oitiva dos envolvidos e a solicitação de imagens de câmeras de segurança. As diligências não confirmaram a suspeita inicial de envenenamento e não foram confirmados os 12 óbitos mencionados na denúncia”, afirmou.

Marcelo Nolasco ressaltou que o laudo pericial se refere exclusivamente à gata encontrada morta em agosto. Portanto, seus resultados não podem ser utilizados para determinar as possíveis causas das demais mortes mencionadas.

Gata pode ter sofrido queda, agressão ou atropelamento

Embora a perícia tenha identificado traumatismos internos, não foi possível estabelecer a origem dos ferimentos.

De acordo com o delegado, as lesões poderiam ser compatíveis com diferentes situações, incluindo agressão física, queda ou atropelamento.

“Os traumatismos identificados podem ter sido provocados por uma paulada ou até mesmo por uma queda. O animal pode, inclusive, ter sido atropelado”, explicou.

A autoridade policial destacou que não existem, até o momento, elementos suficientes para comprovar a ocorrência de crime.

Investigação poderá ser arquivada

Diante da ausência de provas que indiquem uma ação criminosa, a Polícia Civil deverá concluir o procedimento com pedido de arquivamento.

A medida, no entanto, não impede que o caso volte a ser investigado caso apareçam novas informações.

“Não temos elementos que comprovem a ocorrência de um crime neste momento. Por isso, vamos concluir o procedimento com o pedido de arquivamento, que poderá ser reaberto caso surjam novas provas”, declarou Marcelo Nolasco.

Com o resultado da perícia, a suspeita de envenenamento da gata analisada foi descartada, mas permanece sem esclarecimento a origem dos traumatismos que provocaram a morte do animal.