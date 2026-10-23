Criança de 3 anos relata abuso sexual cometido por primo de 15 anos em Cachoeiro

Uma criança de três anos deu entrada em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (23), com suspeita de abuso sexual.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o principal suspeito é um adolescente de 15 anos, primo da vítima.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe teria deixado o filho sob os cuidados de uma pessoa de sua confiança, no bairro Zumbi, para ir trabalhar. Ao retornar para buscar a criança, o menino contou o que teria acontecido e relatou que estava sentindo dores.

Os pais verificaram as partes íntimas da criança e notaram a presença de uma secreção de aspecto viscoso na região anal. Em seguida, levaram o menino à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. No local, os profissionais de saúde orientaram o casal a procurar um hospital infantil.

Durante a avaliação médica, um profissional de saúde identificou uma lesão e solicitou a realização de exame de corpo de delito.

Enquanto estava na unidade hospitalar, a mãe recebeu a informação, por meio de sua irmã, de que o adolescente teria ficado sozinho com o menino dentro da residência.

O Conselho Tutelar foi acionado para adotar as medidas cabíveis.

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