Crianças com autismo protagonizam apresentação musical no Hifa

A música ganhou espaço como forma de expressão e inclusão para 15 crianças atendidas pelo Centro de Neurodesenvolvimento do Hifa. Na terça-feira (20), elas participaram da primeira apresentação do coral da unidade, realizada no auditório do Banco de Leite Humano do hospital, na presença de familiares e representantes das diretorias do Hifa e da Trino.

A iniciativa proporcionou às crianças a oportunidade de apresentar suas habilidades musicais, compartilhar conquistas e vivenciar momentos de interação social. A atividade faz parte das ações desenvolvidas pelo Centro para estimular as potencialidades e a participação dos pacientes em diferentes ambientes.

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Para Luiz Felipe Peterle, coordenador administrativo do Centro de Neurodesenvolvimento do Hifa, experiências como essa contribuem para ampliar as oportunidades de convivência e expressão das crianças.

“É muito importante que essas crianças estejam presentes em diferentes ambientes sociais, tenham oportunidades de se expressar, conviver com outras pessoas e mostrar suas capacidades”, destaca Luiz Felipe.

Música como ferramenta de desenvolvimento e inclusão

Além de proporcionar um momento de integração entre crianças e familiares, a apresentação reforçou a importância de atividades que valorizam as habilidades individuais e promovem a participação social.

O superintendente do Hifa, Jailton Alves Pedroso, ressaltou o compromisso da instituição em oferecer oportunidades que contribuam para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos pacientes.

“Momentos como esse mostram a importância de oferecer oportunidades para que cada criança desenvolva suas habilidades, se expresse e participe ativamente da sociedade. Nosso compromisso é contribuir para o desenvolvimento dessas crianças e para a qualidade de vida de suas famílias”, afirma Jailton.

A estreia do coral representa mais uma iniciativa voltada à valorização das capacidades das crianças, utilizando a música como meio de comunicação, expressão e convivência.

Centro do Hifa oferece atendimento especializado a crianças e adolescentes

Inaugurado em maio de 2026, o Centro de Neurodesenvolvimento do Hifa oferece acompanhamento multiprofissional a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A unidade funciona por meio de uma parceria entre o Hifa e a Trino e atende pacientes de 3 a 17 anos, com diferentes níveis de suporte.

O atendimento envolve profissionais de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade. As especialidades trabalham de forma integrada, considerando as necessidades de cada paciente.

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais, além de promover mais qualidade de vida para os pacientes e suas famílias.

Coordenado por Luiz Felipe Peterle e pela psicóloga Raiane Vicentini, o Centro também desenvolve atividades que incentivam a autonomia, a expressão e a participação social.

A primeira apresentação do coral integra esse trabalho, oferecendo às crianças a oportunidade de mostrar suas habilidades e compartilhar com os familiares os resultados das experiências vivenciadas na unidade.

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