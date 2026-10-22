Previsão do tempo hoje: instabilidade continua e capixabas ainda precisam do guarda-chuva
Ventos de sudeste levam umidade do oceano para o Espírito Santo, provocando aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada, principalmente no litoral.
O tempo deve permanecer instável em parte do Espírito Santo nesta quinta-feira (22). A influência dos ventos de sudeste, que transportam umidade do oceano em direção ao continente, favorece a formação de nuvens e aumenta a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas regiões capixabas.
A previsão indica que as áreas litorâneas devem concentrar as condições mais favoráveis à ocorrência de chuva. Apesar disso, o sol também poderá aparecer ao longo do dia, com períodos de abertura entre as nuvens.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Chuva e sol devem se alternar no Espírito Santo
A presença da umidade marítima influencia diretamente as condições do tempo, contribuindo para a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações passageiras.
Com isso, os capixabas podem encontrar diferentes condições meteorológicas ao longo da quinta-feira, com momentos de céu mais encoberto, possibilidade de chuva isolada e intervalos de sol.
Litoral capixaba merece atenção
Nas cidades próximas ao litoral, a atuação dos ventos vindos do oceano favorece a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuva em determinados momentos do dia.
A previsão, no entanto, não indica chuva contínua em todo o estado. As precipitações devem ocorrer de maneira rápida e localizada, alternando-se com períodos de melhoria nas condições do tempo.
Para quem pretende realizar atividades ao ar livre, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas, já que as condições podem variar ao longo do dia.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas também devem variar conforme a quantidade de nuvens, com períodos de aquecimento nas regiões onde o sol aparecer por mais tempo.
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