Segurança

Criminosos encapuzados invadem residência e matam jovem em Itapemirim

Jovem de 18 anos é morto a tiros por homens encapuzados em Itapemirim. Vítima ficou presa no portão de residência ao tentar fugir.

criança leva arma para creche
Foto: Magnifc | aquinoticias.com

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros após ficar preso no portão de uma residência enquanto tentava escapar de dois homens encapuzados. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), na comunidade de Namitalla Ayube, no bairro Candeus, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, conversaram com a irmã da vítima, que relatou as circunstâncias do homicídio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo a familiar, o jovem estava na área da garagem da residência quando indivíduos encapuzados apareceram e efetuaram diversos disparos contra ele.

Uma testemunha contou aos militares que conversava com a vítima poucos minutos antes do ataque, quando percebeu a aproximação de dois homens com os rostos cobertos.

Ao avistarem os suspeitos, os dois tentaram fugir. A testemunha conseguiu escapar ao pular o muro da residência. O jovem, porém, ficou preso no portão e acabou atingido pelos tiros.

A vítima morreu no local, conforme as informações repassadas pela Polícia Militar.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos ou a motivação do crime.

Leia mais: Operação contra lavagem de dinheiro mira mais de R$ 5 milhões no ES 

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

HomicídioItapemirimPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes