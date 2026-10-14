Criminosos encapuzados invadem residência e matam jovem em Itapemirim

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros após ficar preso no portão de uma residência enquanto tentava escapar de dois homens encapuzados. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), na comunidade de Namitalla Ayube, no bairro Candeus, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, conversaram com a irmã da vítima, que relatou as circunstâncias do homicídio.

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Segundo a familiar, o jovem estava na área da garagem da residência quando indivíduos encapuzados apareceram e efetuaram diversos disparos contra ele.

Uma testemunha contou aos militares que conversava com a vítima poucos minutos antes do ataque, quando percebeu a aproximação de dois homens com os rostos cobertos.

Ao avistarem os suspeitos, os dois tentaram fugir. A testemunha conseguiu escapar ao pular o muro da residência. O jovem, porém, ficou preso no portão e acabou atingido pelos tiros.

A vítima morreu no local, conforme as informações repassadas pela Polícia Militar.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos ou a motivação do crime.

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