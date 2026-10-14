Operação contra lavagem de dinheiro mira mais de R$ 5 milhões no ES

Uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa levou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) às ruas de Cariacica e Vitória na manhã desta quarta-feira (14). A ação, denominada Operação Shine, também resultou em uma determinação judicial para bloquear bens e valores que ultrapassam R$ 5 milhões.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central), que investiga possíveis movimentações financeiras ilícitas e a circulação de dinheiro em espécie.

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Segundo o MPES, os investigadores buscam identificar e rastrear patrimônios e recursos financeiros que possam ter relação com as atividades da organização criminosa investigada.

A Vara Criminal de Cariacica, responsável pelo Juízo das Garantias, autorizou os mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio judicial dos bens e valores.

Durante as diligências, as equipes apreenderam equipamentos eletrônicos. Os materiais passarão por análise para auxiliar na identificação de possíveis envolvidos e no aprofundamento das investigações.

Operação mobilizou 50 policiais militares

A Operação Shine contou com a participação de dois promotores de Justiça do GAECO e 50 policiais militares.

Entre as unidades mobilizadas estavam a Assessoria Militar do MPES, a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Batalhão de Missões Especiais (BME), a Força Tática do 7º Batalhão e a equipe K9 da 16ª Companhia Independente.

As investigações continuam com a análise dos equipamentos eletrônicos, dados digitais e documentos apreendidos. O Ministério Público também prevê a realização de depoimentos e interrogatórios para esclarecer os fatos.

O MPES não informou, no comunicado divulgado, a quantidade de pessoas investigadas nem se houve prisões durante a operação.

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