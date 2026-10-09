Daniel faz peregrinação de 300 km a Aparecida de bicicleta e atende fãs durante percurso
Durante o trajeto, que passa por cidades de Minas Gerais e São Paulo, o artista encontrou fãs e atendeu a pedidos de pessoas que também participam da peregrinação.
O cantor Daniel, de 58 anos, está percorrendo de bicicleta os 300 quilômetros do Caminho da Fé, rota que leva ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Durante o trajeto, que passa por cidades de Minas Gerais e São Paulo, o artista encontrou fãs e atendeu a pedidos de pessoas que também participam da peregrinação.
Em Consolação, no sul de Minas Gerais, moradoras prepararam um cartaz para chamar a atenção do sertanejo. Ao ler a mensagem “Daniel, me dá um abraço. Sou sua fã! Eu te amo”, o cantor interrompeu o percurso para cumprimentar as admiradoras e posar para uma foto com o grupo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Registros publicados por participantes da peregrinação também mostram o artista tocando violão e cantando durante o percurso.
A viagem também rendeu encontros com outros peregrinos. Em uma das paradas, Daniel autografou uma bandeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e gravou um vídeo em que manda um beijo e canta Os Amantes para a mãe de um dos viajantes.
O homem compartilhou o registro nas redes sociais e explicou o significado do gesto. “No encontro que tive com Daniel ontem, pedi que cantasse uma música homenageando a minha mãe. Essa música marcou uma etapa da vida dela. Gratidão, Daniel. Em breve irei a mais um show seu”, escreveu.
Esta não é a primeira vez que o cantor percorre a rota religiosa. Em 2024, quando completou 56 anos, Daniel escolheu celebrar a data na estrada para cumprir uma promessa.
No próximo dia 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação terá início à meia-noite e seguirá ao longo da madrugada e do dia.
Leia também: Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726