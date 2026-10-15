Darlene Glória: de São José do Calçado ao reconhecimento no cinema brasileiro

Nascida em 20 de março de 1943, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, Helena Maria Glória Vianna, conhecida artisticamente como Darlene Glória, é atriz, cantora e escritora brasileira. Sua trajetória está ligada a importantes momentos do cinema nacional, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando se destacou pela interpretação de personagens complexas e pela participação em produções que discutiam questões sociais e comportamentais.

Foi em Cachoeiro de Itapemirim que Darlene deu os primeiros passos na carreira artística. No final da década de 1950, começou a cantar em programas de rádio e participou de atividades voltadas à descoberta de novos talentos. Em 1958, foi eleita Miss Cachoeiro de Itapemirim, experiência que ampliou sua visibilidade e marcou o início de uma trajetória que ultrapassaria as fronteiras capixabas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Após mudar-se para o Rio de Janeiro, passou a atuar como radioatriz e integrou espetáculos de teatro de revista, desenvolvendo habilidades de interpretação, canto e expressão corporal. Essas experiências contribuíram para sua entrada no cinema, onde encontrou espaço para construir personagens de diferentes perfis.

Estreia no cinema

Sua estreia cinematográfica aconteceu em Um Ramo para Luíza (1964). Nos anos seguintes, participou de filmes como São Paulo, Sociedade Anônima (1965) e Terra em Transe (1967), obras que integram momentos importantes da história do cinema brasileiro. Sua presença nessas produções aproximou a artista de cineastas e movimentos que buscavam novas formas de representar a sociedade nacional.

O reconhecimento mais expressivo de sua carreira veio em 1973, quando interpretou Geni no filme Toda Nudez Será Castigada, dirigido por Arnaldo Jabor e baseado na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues. A personagem, uma prostituta envolvida em conflitos familiares e morais, exigiu uma atuação marcada pela intensidade dramática e pela abordagem de temas considerados controversos naquele período.

O desempenho rendeu a Darlene Glória o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado, além do prêmio Coruja de Ouro. A interpretação consolidou seu nome entre as atrizes de destaque do cinema brasileiro e permanece como uma das referências de sua carreira.

Na televisão, também participou de produções como Véu de Noiva, O Bofe, Carmem e Araponga, ampliando sua presença junto ao público. Ao longo de sua trajetória, transitou entre o cinema, o teatro e a televisão, demonstrando versatilidade artística e capacidade de interpretar diferentes personagens.

Em determinado momento da vida, Darlene afastou-se dos trabalhos artísticos e passou a dedicar-se à religião evangélica, adotando o nome Helena Brandão. Durante esse período, também participou da produção de conteúdos audiovisuais religiosos. Anos depois, retomou pontualmente a carreira, atuando em filmes como Anjos do Sol (2006) e Feliz Natal (2008), que marcaram uma nova fase de sua participação no cinema.