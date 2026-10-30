Debaixo de colchão e dentro de bueiro: cães encontram milhares de drogas no ES

Uma operação com cães farejadores terminou com a apreensão de mais de 2,3 mil porções de drogas escondidas debaixo de um colchão abandonado e dentro de um bueiro desativado, no Complexo da Penha, em Vitória. A ação aconteceu na tarde de quinta-feira (29) e contou com a participação dos cães Xamã e Musashi, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Segundo a PM, os militares do 2º Pelotão do BAC realizavam um patrulhamento tático pela região quando o cão Xamã identificou a presença de entorpecentes nas proximidades da Escadaria da Tradição, no bairro da Penha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola escondida debaixo de um colchão velho, deixado na via pública. No interior, estavam 1.978 pinos e aproximadamente 845 gramas de cocaína, além de 121 papelotes da mesma substância.

Os militares também localizaram 59 tiras de maconha, 54 pedras de crack, 50 unidades de haxixe e dois frascos de loló.

Cão farejador encontra drogas dentro de bueiro

As buscas continuaram em outro ponto do Complexo da Penha. Na parte alta do Beco 2, o cão Musashi sinalizou a presença de materiais suspeitos dentro de um bueiro desativado.

Ao verificar o local, a equipe encontrou outra sacola contendo 30 buchas de maconha, 29 pinos e 18 papelotes de cocaína, além de 14 tiras de maconha, 10 pedras de crack e sete unidades de haxixe.

Somando os materiais encontrados nos dois esconderijos, a Polícia Militar apreendeu 2.370 unidades de entorpecentes, além de aproximadamente 845 gramas de cocaína e dois frascos de loló.

Todo o material recolhido durante a operação foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.