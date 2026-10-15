Dedé Caiano: o artista que uniu poesia, música e irreverência em Cachoeiro
Integrante de uma família de tradição musical, era irmão do cantor e compositor Sérgio Sampaio e construiu uma trajetória marcada pela experimentação
Jorge Moraes Sampaio (1950–2003), conhecido artisticamente como Dedé Caiano, foi um artista plástico, poeta, compositor e educador ligado à vida cultural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Integrante de uma família de tradição musical, era irmão do cantor e compositor Sérgio Sampaio e construiu uma trajetória marcada pela experimentação, pela criatividade e pela busca de novas formas de expressão artística.
Ligado à cena cultural cachoeirense, Dedé desenvolveu atividades em diferentes áreas, transitando entre pintura, literatura, música e ensino. Sua produção não se limitava a uma única linguagem. Ao contrário, explorava as possibilidades de aproximação entre palavras e imagens, utilizando a arte como instrumento de comunicação, reflexão e provocação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Uma de suas principais contribuições foi a divulgação da poesia visual e concreta, manifestações artísticas que combinam elementos da literatura e das artes plásticas. Nesse tipo de criação, palavras, letras e versos são organizados graficamente, formando desenhos, figuras e composições que ampliam os sentidos do texto.
Dedé buscava aproximar essas experiências do público, especialmente das comunidades periféricas de Cachoeiro de Itapemirim, defendendo uma arte acessível e presente no cotidiano.
Na música, seu nome também alcançou projeção nacional por meio da parceria com Raul Seixas na composição de “Anos 80”, gravada no álbum Abre-te Sésamo, lançado em 1980. A canção apresenta uma visão crítica das transformações sociais e das contradições daquele período, reunindo ironia e questionamentos característicos da obra do cantor baiano. A participação de Dedé nessa composição representa uma conexão entre a produção artística cachoeirense e a história do rock brasileiro.
Irreverência marcou sua vida
Sua personalidade irreverente também se manifestava na maneira como apresentava suas criações. Um episódio associado à sua trajetória relata que, diante da ausência de público em uma sessão de autógrafos, decidiu lançar os exemplares de um livro de poemas nas águas do Rio Itapemirim. O gesto, acompanhado de humor, tornou-se uma história emblemática de sua relação pouco convencional com a literatura e com os rituais de divulgação artística.
Embora não tenha alcançado a mesma projeção nacional de seu irmão Sérgio Sampaio, Dedé construiu uma identidade própria na cultura local. Sua trajetória evidencia a diversidade de talentos surgidos em Cachoeiro e a importância de artistas que, mesmo fora dos grandes circuitos comerciais, contribuem para a circulação de ideias, experiências estéticas e práticas culturais.
Dedé Caiano faleceu em 24 de maio de 2003, aos 53 anos, em Cachoeiro de Itapemirim. Sua história permanece associada à memória artística da cidade, especialmente pela dedicação à poesia visual, pela atuação nas artes plásticas e pela aproximação entre diferentes formas de criação.
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