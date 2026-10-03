Defesa Civil alerta para chuva persistente e ventos no Sul, Caparaó e região Serrana do ES

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva persistente e ventos nas regiões Sul, Caparaó e Serrana do estado nas próximas cinco horas.

O aviso orienta moradores dessas áreas a redobrar a atenção, principalmente em locais que apresentam risco de alagamentos, deslizamentos ou outros problemas provocados pelas condições climáticas.

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A recomendação é evitar áreas de risco durante o período de instabilidade e procurar um local seguro diante de qualquer situação de perigo.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Regiões em alerta

O aviso da Defesa Civil abrange as seguintes regiões do Espírito Santo:

Sul

Caparaó

Serrana

A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa ou ventos fortes.