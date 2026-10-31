Defesa Civil emite alerta de chuva e vento para Muqui, Cachoeiro e Atílio Vivácqua

Moradores de três municípios do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos às condições do tempo nas próximas horas. A Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de chuva e ventos em Muqui, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

O aviso indica risco de condições meteorológicas adversas nas próximas três horas. Diante da possibilidade de mudanças no tempo, a orientação é evitar áreas de risco e redobrar a atenção durante o período de instabilidade.

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Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Veja as orientações da Defesa Civil

A recomendação é evitar locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de não se aproximar de árvores, estruturas ou áreas que possam oferecer risco durante rajadas de vento.

A população também deve acompanhar os comunicados oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.

Emergência: Corpo de Bombeiros – 193.