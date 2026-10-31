Cidades

Defesa Civil emite alerta de chuva e vento para Muqui, Cachoeiro e Atílio Vivácqua

Aviso prevê possibilidade de condições adversas nas próximas três horas em Muqui, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

Imagem retrata céu carregado de nuvem e um prédio na cena.
Foto: Rafaela Thompson

Moradores de três municípios do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos às condições do tempo nas próximas horas. A Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de chuva e ventos em Muqui, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

O aviso indica risco de condições meteorológicas adversas nas próximas três horas. Diante da possibilidade de mudanças no tempo, a orientação é evitar áreas de risco e redobrar a atenção durante o período de instabilidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Veja as orientações da Defesa Civil

A recomendação é evitar locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de não se aproximar de árvores, estruturas ou áreas que possam oferecer risco durante rajadas de vento.

A população também deve acompanhar os comunicados oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.

Emergência: Corpo de Bombeiros – 193.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Defesa CivilEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes