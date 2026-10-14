Denúncias levam PM a apreender drogas e abordar dupla em Iúna

Denúncias sobre a venda de drogas em uma avenida de Iúna, na região do Caparaó capixaba, levaram a Polícia Militar a realizar uma operação que terminou com a apreensão de entorpecentes, dinheiro e uma balança de precisão. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia durante a ação, realizada na terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão receberam informações sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na Avenida São Vicente de Paula, no bairro Quilombo.

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Diante das denúncias, os militares iniciaram o monitoramento da região e abordaram dois indivíduos suspeitos de envolvimento com a comercialização de entorpecentes.

Durante as diligências, os policiais apreenderam substâncias semelhantes à maconha e à droga conhecida como ICE, além de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas.

Após a apreensão, os militares encaminharam os dois suspeitos e todo o material recolhido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

A Polícia Civil ficará responsável pelos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar não informou a quantidade de drogas apreendidas nem a idade dos envolvidos.

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