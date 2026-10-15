Deputado estadual mais votado do Sul do ES, Peter percorre cidades para agradecer apoio recebido nas urnas

Após conquistar uma votação expressiva na região, deputado estadual eleito tem dedicado os primeiros dias após a eleição a reencontrar lideranças e agradecer pessoalmente à população capixaba.

A eleição terminou, mas Peter Costa continua nas ruas. Eleito deputado estadual e consolidado como o candidato mais votado da região Sul do Espírito Santo para a Assembleia Legislativa, o ex-prefeito de Mimoso do Sul tem percorrido municípios para agradecer pessoalmente a confiança recebida nas urnas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As visitas têm sido marcadas por reencontros com lideranças políticas, apoiadores e moradores que participaram de sua caminhada eleitoral. Mais do que celebrar o resultado, Peter tem aproveitado os encontros para reforçar seu compromisso de manter uma atuação próxima da população.

“Durante a campanha, fui recebido com muito carinho em cada cidade por onde passei. Agora faço questão de voltar, olhar nos olhos das pessoas e agradecer por toda essa confiança. A eleição passou, mas o nosso compromisso com cada município continua ainda mais forte”, destaca Peter.

Com uma trajetória política construída em Mimoso do Sul, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos, Peter ampliou sua presença regional e conquistou espaço no cenário político capixaba. O resultado das urnas, especialmente no Sul do Estado, demonstrou a força de sua candidatura e a confiança conquistada junto ao eleitorado.

Presença que vai além das eleições

As visitas de agradecimento também sinalizam uma característica que Peter pretende levar para o mandato na Assembleia Legislativa. A proximidade com os municípios e o diálogo permanente com as lideranças locais devem continuar entre as prioridades de sua atuação.

“Tenho uma gratidão enorme por tudo o que vivemos nesta eleição. Sei da responsabilidade que é representar tantas pessoas e tantos municípios. Quero continuar presente, ouvindo, dialogando e trabalhando para transformar essa confiança em resultados”, afirma.