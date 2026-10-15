Deputado estadual mais votado do Sul do ES, Peter percorre cidades para agradecer apoio recebido nas urnas
As visitas têm sido marcadas por reencontros com lideranças políticas, apoiadores e moradores que participaram de sua caminhada eleitoral.
Após conquistar uma votação expressiva na região, deputado estadual eleito tem dedicado os primeiros dias após a eleição a reencontrar lideranças e agradecer pessoalmente à população capixaba.
A eleição terminou, mas Peter Costa continua nas ruas. Eleito deputado estadual e consolidado como o candidato mais votado da região Sul do Espírito Santo para a Assembleia Legislativa, o ex-prefeito de Mimoso do Sul tem percorrido municípios para agradecer pessoalmente a confiança recebida nas urnas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As visitas têm sido marcadas por reencontros com lideranças políticas, apoiadores e moradores que participaram de sua caminhada eleitoral. Mais do que celebrar o resultado, Peter tem aproveitado os encontros para reforçar seu compromisso de manter uma atuação próxima da população.
“Durante a campanha, fui recebido com muito carinho em cada cidade por onde passei. Agora faço questão de voltar, olhar nos olhos das pessoas e agradecer por toda essa confiança. A eleição passou, mas o nosso compromisso com cada município continua ainda mais forte”, destaca Peter.
Com uma trajetória política construída em Mimoso do Sul, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos, Peter ampliou sua presença regional e conquistou espaço no cenário político capixaba. O resultado das urnas, especialmente no Sul do Estado, demonstrou a força de sua candidatura e a confiança conquistada junto ao eleitorado.
Presença que vai além das eleições
As visitas de agradecimento também sinalizam uma característica que Peter pretende levar para o mandato na Assembleia Legislativa. A proximidade com os municípios e o diálogo permanente com as lideranças locais devem continuar entre as prioridades de sua atuação.
“Tenho uma gratidão enorme por tudo o que vivemos nesta eleição. Sei da responsabilidade que é representar tantas pessoas e tantos municípios. Quero continuar presente, ouvindo, dialogando e trabalhando para transformar essa confiança em resultados”, afirma.
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