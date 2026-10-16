Deusdedit Baptista: uma vida dedicada à educação, à cultura e à democracia em Cachoeiro

Nascido em 30 de agosto de 1912, em Pureza, no estado do Rio de Janeiro, Deusdedit Baptista mudou-se ainda jovem para Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória profissional e intelectual. Sua atuação em diferentes áreas do conhecimento fez dele uma figura reconhecida na vida pública e cultural do município.

Na educação, dedicou-se ao ensino de Desenho, Inglês e Direito do Trabalho, além de exercer a direção de instituições escolares. Também atuou como advogado, jornalista, radialista e poeta, colaborando com jornais e revistas e participando da circulação de ideias e do desenvolvimento cultural da região.

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Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com princípios éticos e questões sociais. No escritório de advocacia, mantinha um aviso que expressava sua postura profissional: “Não patrocino causas de despejo de inquilinos”. A frase tornou-se uma referência de sua preocupação com a justiça social.

Legado em Cachoeiro

Na política, participou da fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), exerceu o mandato de vereador em Cachoeiro de Itapemirim e ocupou o cargo de secretário municipal. Sua atuação em defesa da democracia durante a Ditadura Militar também recebeu reconhecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Deusdedit Baptista faleceu em 4 de novembro de 1999, deixando um legado que permanece presente na memória de Cachoeiro de Itapemirim. Seu nome identifica a Escola Municipal de Educação Básica Professor Deusdedit Baptista, localizada no bairro Coramara, além de premiações culturais, como o Troféu Deusdedit Baptista.

Pela contribuição à educação, à comunicação, à literatura e à vida pública, Deusdedit Baptista ocupa um lugar na história do Sul do Espírito Santo. Sua trajetória representa o papel dos intelectuais que ajudaram a fortalecer a identidade cultural cachoeirense e a preservar valores ligados ao conhecimento, à cidadania e à liberdade de expressão.