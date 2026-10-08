Dia das Crianças deve movimentar R$ 611 milhões no ES

Brinquedos, roupas, passeios e refeições em família devem aquecer a economia capixaba neste Dia das Crianças. Com a chegada da data, celebrada na próxima segunda-feira (12), a expectativa é de que os consumidores movimentem cerca de R$ 611 milhões no Espírito Santo, entre a compra de presentes e os gastos com comemorações.

A projeção faz parte da Pesquisa de Intenções de Consumo e Comemorações do Dia das Crianças, realizada pelo DataSebrae ES entre 26 de agosto e 8 de setembro. O levantamento ouviu 1.200 pessoas em diferentes regiões do Estado.

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Segundo os dados, 60,3% dos entrevistados pretendem comprar presentes, enquanto 46,8% planejam alguma comemoração. Do total estimado, R$ 351 milhões correspondem às compras de presentes e outros R$ 260 milhões às celebrações.

O coordenador de Marketing Comercial do Sebrae/ES, Bernardo Buteri, avalia que o resultado reflete tanto o significado afetivo da data quanto o cenário econômico estadual.

“Esse volume mostra que o Dia das Crianças continua sendo uma das datas mais relevantes do segundo semestre para diversos segmentos da economia”, afirma.

Quanto os capixabas pretendem gastar com presentes?

Quem pretende presentear deve desembolsar, em média, R$ 467, segundo a pesquisa. Cada comprador planeja adquirir aproximadamente 2,6 presentes.

Os brinquedos aparecem no topo da lista de preferências. Em seguida, estão roupas e calçados. Eletrônicos, bicicletas, patinetes e skates também foram mencionados pelos participantes.

Na hora de escolher onde comprar, o preço mais baixo é o fator que mais influencia os consumidores. Qualidade, promoções, descontos, atendimento, confiança e variedade também entram na decisão.

O Pix lidera entre as formas de pagamento, com 39,1% das preferências. Já o parcelamento no cartão de crédito aparece em segundo lugar, com 21,2%.

Passeios e refeições também entram nos planos das famílias

O impacto financeiro do Dia das Crianças não ficará restrito às lojas. Restaurantes, estabelecimentos de alimentação, espaços de entretenimento e destinos turísticos também podem receber parte dos gastos previstos.

Entre os entrevistados que pretendem comemorar, 43% planejam realizar passeios. Outros 27,6% devem organizar uma refeição em casa, enquanto 13,2% pensam em promover festas ou participar de eventos.

As refeições fora de casa representam 6,6% das intenções, e as viagens aparecem com 4,6%.

Entre aqueles que vão comemorar em casa, 85,2% pretendem preparar a própria comida.

Quais cidades devem atrair visitantes no Dia das Crianças?

A pesquisa também identificou interesse por passeios de curta distância. A maioria dos consumidores que pretende sair deve permanecer no próprio município.

Entre as cidades citadas para passeios fora do município de residência estão Vitória, Domingos Martins, Guarapari e Vila Velha.

Praias, parques urbanos, praças e shopping centers estão entre os locais que despertam maior interesse das famílias.

Para Bernardo Buteri, esse comportamento abre oportunidades para empresas que oferecem experiências voltadas ao público infantil.

“Não podemos olhar para o Dia das Crianças apenas como uma data para venda de brinquedos. Há espaço para alimentação, lazer, turismo de proximidade e serviços”, destaca.

Dia das Crianças pode impulsionar pequenos negócios

Além de movimentar o comércio em outubro, o Dia das Crianças funciona como uma oportunidade para os empreendedores se prepararem para o aumento do consumo nos últimos meses do ano.

O calendário comercial ainda reserva datas como Halloween, Black Friday e Natal, que também podem contribuir para as vendas.

O Sebrae/ES recomenda que os empresários organizem os estoques, planejem a divulgação e criem estratégias para facilitar a escolha dos consumidores.

Entre as alternativas estão kits de presentes, combos promocionais e ofertas direcionadas às famílias. Estabelecimentos ligados à gastronomia, ao turismo e ao lazer também podem preparar atividades específicas para as crianças.

A expectativa é que a combinação entre presentes, alimentação e entretenimento amplie o movimento de consumidores e gere oportunidades de faturamento para diferentes setores da economia capixaba.