Discussão de casal por venda de imóvel termina com homem preso no Caparaó

Uma discussão sobre a venda de um imóvel terminou com um homem detido por suspeita de violência doméstica e uma arma artesanal apreendida em Iúna, na região do Caparaó capixaba. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12), após a Polícia Militar receber denúncias de uma possível agressão contra uma mulher.

Segundo a PM, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou uma equipe para verificar informações de que um homem estaria agredindo uma mulher. Uma das ligações também mencionava um possível disparo de arma de fogo.

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Ao chegarem ao endereço, os militares conversaram com a vítima. Ela relatou que o marido a empurrou durante uma discussão relacionada à venda de um imóvel pertencente ao casal.

Familiares também conversaram com os policiais e afirmaram que o homem apresentava comportamento agressivo e já teria feito ameaças em outras ocasiões.

Arma artesanal foi apreendida

Durante o atendimento, familiares apresentaram aos militares uma garrucha de fabricação caseira, que acabou apreendida pela equipe.

Apesar da denúncia inicial sobre um possível disparo, os policiais não conseguiram confirmar se a arma havia sido utilizada.

A Polícia Militar também informou que não constatou lesões aparentes nos envolvidos.

Após a ocorrência, os agentes encaminharam o suspeito à Delegacia de Polícia Civil, sem o uso de algemas, para os procedimentos legais cabíveis.

O comunicado policial não informou a idade dos envolvidos nem se houve prisão em flagrante após a apresentação do suspeito à autoridade policial.

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