Domingo de eleição terá virada no tempo no ES; veja a previsão

Quem sair de casa para votar neste domingo (4) encontrará tempo aberto e temperaturas mais altas no Espírito Santo. Após um início de dia parcialmente nublado, o sol ganha espaço e predomina em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva.

Os ventos dos quadrantes norte e nordeste favorecem a abertura das nuvens ao longo do dia. Além do tempo firme, as temperaturas sobem um pouco mais em todo o Estado, deixando a tarde mais quente.

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Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 18 °C e 29 °C. Em Vitória, a mínima também será de 18 °C e a máxima de 29 °C.

Na Região Sul, o domingo terá sol entre algumas nuvens. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 31 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 17 °C a 27 °C.

A Região Serrana também terá tempo firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 19 °C e a máxima de 26 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 25 °C.

No Norte, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C.

O Noroeste terá as maiores temperaturas previstas para o domingo. Nas áreas menos elevadas, os termômetros podem alcançar 32 °C, com mínima de 18 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 17 °C a 28 °C.

Na Região Nordeste, o cenário também será de sol entre algumas nuvens e ausência de chuva. A temperatura mínima prevista é de 19 °C, enquanto a máxima chega aos 29 °C.