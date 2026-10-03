“Ele já mostrou que pode fazer mais”: médicos reforçam apoio a Bruno Resende

Da rotina dos hospitais à Assembleia Legislativa, a trajetória de Dr. Bruno Resende é acompanhada de perto por médicos que trabalharam com ele ao longo dos anos. Na reta final da campanha para deputado federal, profissionais de diferentes especialidades vêm declarando apoio ao candidato e destacando sua atuação na medicina e na defesa da saúde.

Para o cirurgião pediátrico José Renato Federici, a experiência acumulada por Bruno na medicina e no Legislativo pode contribuir para ampliar a atuação em favor da saúde.

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“É um médico competente, também um deputado estadual muito ativo aqui na área de saúde. Por ele estar nessa área há muitos anos, gostaria de pedir o voto de vocês para que Bruno possa, lá na Câmara Federal, trazer os benefícios que Cachoeiro tanto precisa.”

O médico Ângelo Guarçoni também destaca a atuação de Bruno na saúde pública. Segundo ele, o candidato levou para a política a experiência de quem passou a carreira tratando pacientes com câncer.

“É um médico comprometido, que trata câncer durante toda a sua carreira médica, que veio para a política para fazer a diferença na área da saúde.”

A relação com os pacientes é outro aspecto lembrado por profissionais que trabalharam diretamente com Bruno.

O cirurgião oncológico e mastologista Anderson Zerboni conta que conheceu Bruno quando ele chegou ao hospital e destaca, além do conhecimento médico, a forma como ele se relacionava com os pacientes.

“Chegou com muita vontade, com conhecimento científico muito bom e, acima de tudo, um trato com o paciente, com aquelas pessoas sofridas, de mais alto nível.”

O radiologista Paulo Nicoli afirma que normalmente não costuma participar de campanhas políticas, mas abriu uma exceção para manifestar seu apoio a Bruno.

“Em se tratando de Dr. Bruno Resende, eu me sinto na obrigação de manifestar o meu apoio.”

Para Nicoli, a experiência como médico radioterapeuta e a atuação na área oncológica dão ao candidato preparo para representar o Espírito Santo em Brasília.

A oncologista Luciana de Moraes Cabral também chama atenção para a preocupação de Bruno com os pacientes.

“Percebo nele a preocupação com o paciente, a preocupação dele como ser humano, em querer fazer algo diferente pelas pessoas.”

Segundo ela, o trabalho realizado até agora demonstra que Bruno pode ampliar sua atuação caso chegue à Câmara Federal.

A experiência no Legislativo é ressaltada pelo nefrologista Sérgio Damião, que acompanhou a trajetória de Bruno desde antes da eleição para deputado estadual.

“Quando eleito deputado estadual, as suas ações junto à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa só me provaram aquilo que eu já imaginava: um ser humano e também um político preocupado com políticas públicas.”

O oncologista José Zago Pulido destaca, além da saúde, a atuação de Bruno em defesa do Sul do Espírito Santo.

“Eu conheço o trabalho, conheço o caráter, conheço os ideais do Bruno Resende. Ele fez um excelente trabalho como deputado estadual e mostrou o perfil dele de lutar pelo Sul do Estado.”

Médico em Cachoeiro há cinco décadas, Gastão Coelho destaca as duas frentes da trajetória de Bruno: a medicina e a política.

“O Bruno, nas duas frentes que assumiu, assumiu com inteira perfeição. É um brilhante médico e, na política, tem sido excelente na parte de arrecadar recursos para nossos hospitais.”

Outro profissional que acompanha de perto essa atuação é José Zitenfeld Cardia, o Dr. Cardia, ligado ao Hospital Rio Doce. Ele destaca o apoio recebido de Bruno para a instituição e a expectativa de avanço em projetos da unidade.

“Foi quem mais ajudou o nosso Hospital Rio Doce. Sempre do nosso lado, sempre do lado da saúde.”

Entre os profissionais que também declararam apoio estão a cardiologista pediátrica Andressa Mussi Soares e o cardiologista Paulo José Ferreira Soares. Os dois conhecem Bruno há anos e destacam sua dedicação e compromisso.

“É um médico dedicado, uma pessoa de fibra, de garra e de compromisso com as pessoas”, afirmou Andressa.

Paulo José completou: “Nosso apoio é firme e de coração. Confiamos no Bruno e na sua força de lutar pela saúde e pela nossa população.”

O urologista Hernane Schwartz também acompanhou a trajetória de Bruno como médico e deputado estadual e afirma estar confiante na nova etapa.

“A gente vem acompanhando Dr. Bruno Resende, não só na parte pessoal, mas na parte política. O grande trabalho que ele tem feito como deputado estadual.”