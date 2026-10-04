Política Regional

Eleição para governador do ES será decidida no segundo turno

O segundo turno está marcado para 25 de outubro de 2026. Os eleitores capixabas voltarão às urnas para escolher entre Pazolini e Ferraço.

Foto: Divulgação

Lorenzo Pazolini terminou o primeiro turno das eleições para governador do Espírito Santo em primeiro lugar, mas não alcançou mais de 50% dos votos válidos e terá de disputar o segundo turno.

Até 99,85% das seções totalizadas, o candidato somava 1.046.682 votos, o equivalente a 49,64% dos votos válidos, e garantiu presença no segundo turno, quando enfrentará Ricardo Ferraço.

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O segundo turno está marcado para 25 de outubro de 2026. Os eleitores capixabas voltarão às urnas para escolher entre Pazolini e Ferraço quem comandará o Estado no período de 2027 a 2030.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

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