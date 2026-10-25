Eleições 2026: aquinoticias.com transmite apuração ao vivo; acompanhe

O AQUINOTICIAS.COM vai transmitir, em tempo real, a apuração dos votos do segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25). Os eleitores poderão acompanhar a disputa para presidente da República e governador do Espírito Santo por meio de uma página especial disponível no portal.

A divulgação dos resultados começa a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país. A plataforma apresentará os números atualizados conforme o avanço da totalização dos votos, permitindo que os leitores acompanhem o desempenho dos candidatos.

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Com a cobertura especial, o público poderá conferir os resultados sem precisar acessar diferentes plataformas. O sistema reúne os dados da apuração em um único ambiente, facilitando o acompanhamento das disputas estadual e nacional.

Durante a apuração, os leitores terão acesso aos números dos candidatos que disputam o segundo turno para presidente da República e governador do Espírito Santo.

A página permitirá acompanhar a evolução da contagem dos votos e as mudanças nos percentuais à medida que novos resultados forem disponibilizados.

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