Eleições 2026: ES registra 145 ocorrências e confirma 13 crimes eleitorais

As forças de segurança do Espírito Santo receberam 145 acionamentos para averiguar possíveis crimes eleitorais entre as 7h e as 15h deste domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. Do total, 13 ocorrências terminaram com a confirmação de crimes eleitorais, segundo balanço do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Os registros ocorreram em diferentes regiões do Estado e envolveram situações como boca de urna, distribuição de material de campanha, propaganda irregular, derramamento de santinhos e tumulto em local de votação.

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Entre os primeiros casos do dia, duas pessoas foram abordadas às 8h41, no bairro Belvedere, na Serra. Segundo o registro, elas estavam com bebidas alcoólicas, fumavam no local de votação e causavam tumulto.

Os dois envolvidos foram levados à sede da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência resultou em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com compromisso de comparecimento à Justiça quando houver intimação.

Boca de urna gera conduções

Em Alto Rio Novo, um homem de 39 anos foi abordado às 9h24 após entregar um panfleto ao magistrado eleitoral. Ele foi conduzido ao Destacamento da Polícia Militar e também assinou um TCO.

Já em São Marcos, Aracruz, uma delegada eleitoral presenciou uma situação de boca de urna às 10h53. Uma pessoa foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguia em andamento no momento do balanço.

Em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, policiais foram acionados após solicitação de uma promotora do Tribunal Regional Eleitoral para verificar possível boca de urna. Uma mulher foi detida e encaminhada à Polícia Federal. Um TCO foi confeccionado.

Outro caso ocorreu em Montanha, às 13h54. Segundo o balanço, uma mulher fazia boca de urna no corredor de uma escola. O material foi apreendido, mas não houve condução.

Santinhos e propaganda eleitoral

Em Criciúma, distrito de Ibatiba, policiais encontraram santinhos espalhados em frente a uma escola às 9h39. A equipe adotou as providências no local e encerrou a ocorrência sem conduções.

Também em Ibatiba, desta vez no bairro Boa Esperança, uma equipe verificou propaganda eleitoral irregular em frente à Escola José Maria Pereira. O caso terminou sem pessoas conduzidas.

Em Irupi, policiais militares apreenderam material eleitoral durante patrulhamento por volta das 10h43. Não houve conduções.

Já em Marcílio de Noronha, Viana, bandeiras de propaganda eleitoral foram apreendidas durante patrulhamento. Segundo o CICCE, os objetos seriam encaminhados ao Cartório Eleitoral do município.

Em Jardim Marilândia, Vila Velha, a Polícia Militar também recolheu materiais de campanha que estavam em via pública.

Banners também foram retirados

Em Vila do Sul, Alegre, três banners de propaganda eleitoral foram encontrados no local às 11h15. Uma pessoa foi conduzida e a ocorrência ainda estava em andamento no Destacamento da Polícia Militar no momento da divulgação do balanço.

Em Sooretama, uma equipe prestou apoio ao Cartório da Justiça Eleitoral para retirar banners instalados em via pública. O atendimento terminou sem conduções.

O último crime eleitoral listado no balanço ocorreu às 14h43, no Centro de Divino de São Lourenço. Um homem de 69 anos foi flagrado distribuindo adesivos de campanha nas proximidades de uma escola.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Alegre. A ocorrência resultou na confecção de um Termo Circunstanciado, e o envolvido se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado.

O levantamento do CICCE considera as ocorrências registradas entre 7h e 15h deste domingo (4). Até o horário divulgado, 13 dos 145 acionamentos recebidos pelas forças de segurança haviam sido confirmados como crimes eleitorais.