Eleições 2026 terão mais de 240 policiais e 50 viaturas em sete cidades do Caparaó

Mais de 240 policiais militares e 50 viaturas vão integrar o esquema especial de segurança preparado para as Eleições Gerais de 2026 em sete municípios da região do Caparaó. O planejamento prevê reforço do policiamento nos locais de votação e em pontos estratégicos relacionados ao pleito.

A operação ficará sob responsabilidade do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O efetivo será distribuído entre diferentes modalidades de policiamento e atividades de apoio.

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O reforço atenderá Alegre, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Além do efetivo operacional, o planejamento prevê militares atuando em atividades de inteligência. Alunos-soldados e alunos-oficiais também vão participar das ações de apoio durante o período eleitoral.

A Polícia Militar terá atuação dedicada nos 60 locais de votação existentes na área atendida pelo 3º BPM. O esquema também contempla os pontos de transmissão e locais de apuração.

As equipes ainda acompanharão as rotas utilizadas para o transporte das urnas eletrônicas. O objetivo é manter a presença policial tanto nos pontos diretamente ligados à eleição quanto nas áreas de circulação dos eleitores.

Segundo o planejamento divulgado, a operação terá como foco prevenir ocorrências e manter a ordem pública. O trabalho também busca garantir a segurança de eleitores, mesários e demais pessoas envolvidas no processo eleitoral, além de preservar a integridade das urnas e prestar apoio às autoridades da Justiça Eleitoral.

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