Eleições 2026: veja horário de votação, documentos e onde consultar o local no ES

Faltando poucas horas para o 1º turno das Eleições 2026, os eleitores do Espírito Santo podem contar com diferentes canais da Justiça Eleitoral para consultar o local de votação, conferir documentos necessários e esclarecer dúvidas sobre a votação. O Disque Eleições do TRE-ES atende pelo número 0800 027 2026 neste sábado (3) e domingo (4).

O serviço funciona das 8h às 18h neste sábado e das 6h às 18h no domingo. Entre os assuntos que podem ser consultados estão local de votação, funcionamento da urna eletrônica, justificativa de ausência, cargos em disputa, ordem de votação, título eleitoral e documentos necessários para votar.

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Bel também ajuda o eleitor

Outra opção é a Bel, assistente virtual do TRE-ES. A ferramenta reúne informações sobre serviços eleitorais e permite acessar consultas sobre local de votação, canais para denúncias de irregularidades, orientações sobre desinformação, informações para mesários e justificativa eleitoral.

Acesse a assistente virtual Bel

Que horas será a votação nas Eleições 2026?

No Espírito Santo, assim como nos demais estados, a votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo (4).

Quem estiver na fila antes das 17h terá o direito de votar, mesmo que o atendimento termine após esse horário.

Quais documentos são necessários para votar?

O eleitor precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto. O título de eleitor não é obrigatório para votar.

Entre os documentos aceitos estão:

carteira de identidade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

passaporte;

carteira de trabalho;

certificado de reservista;

identidade social;

outros documentos oficiais com foto e validade legal.

Também é possível utilizar o e-Título como documento de identificação, desde que o aplicativo tenha a fotografia do eleitor cadastrada.

Como consultar o local de votação?

O local de votação pode ser consultado pelo e-Título, pelo portal do TRE-ES ou pela assistente virtual Bel.

Consulte os serviços eleitorais do TRE-ES

No e-Título, o local de votação aparece na tela inicial do aplicativo. A ferramenta também oferece outros serviços, como consulta à situação eleitoral e justificativa de ausência.

Como baixar o e-Título?

O e-Título é a versão digital do título eleitoral e pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para celulares Android e iOS.

O eleitor que ainda não possui o aplicativo deve fazer o download antecipadamente. Segundo a Justiça Eleitoral, a emissão do documento pelo aplicativo não estará disponível no dia da votação, 4 de outubro.

Quem já utiliza o e-Título deve verificar se o aplicativo está atualizado e se os dados estão corretos.

Em qual ordem vou votar na urna eletrônica?

Nas Eleições 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica. A ordem é:

Deputado federal; Deputado estadual; Primeiro senador; Segundo senador; Governador e vice-governador; Presidente e vice-presidente da República.

Os números têm quantidade diferente de dígitos conforme o cargo. Para deputado federal são quatro dígitos; deputado estadual, cinco; senador, três; governador e presidente, dois.

Como há duas vagas para o Senado em disputa, o eleitor deverá votar duas vezes para senador, escolhendo candidatos diferentes.

O que pode e o que não pode no dia da eleição?

É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de itens como bandeiras, broches, adesivos e camisetas.

Por outro lado, não é permitida propaganda eleitoral, pedido de votos, distribuição de santinhos, abordagem de eleitores ou aglomeração de pessoas com roupas padronizadas para propaganda.

O eleitor pode votar usando bermuda, regata, chinelo ou camiseta de time de futebol.

Pode levar o celular para votar?

O celular e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto não podem ser levados para a cabine de votação.

Após apresentar o documento de identificação ou o e-Título, o eleitor deverá desligar o aparelho e deixá-lo no local indicado pelos mesários.

Quem não fez biometria pode votar?

Sim. Eleitores com situação regular na Justiça Eleitoral poderão votar mesmo sem terem realizado o cadastramento biométrico, desde que apresentem um documento oficial de identificação com foto.

Como justificar a ausência nas Eleições 2026?

Quem estiver fora do município onde vota poderá justificar a ausência no dia da eleição, durante o horário de votação, das 8h às 17h, pelo e-Título ou, excepcionalmente, por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

Quem não conseguir justificar no dia poderá apresentar a justificativa posteriormente, no prazo de até 60 dias após cada turno.

Acessibilidade nas Eleições 2026

Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com o auxílio de uma pessoa de sua escolha durante a votação, mesmo que a assistência não tenha sido solicitada previamente.

As urnas também contam com recursos de acessibilidade, incluindo Libras e recursos de áudio para pessoas cegas ou com baixa visão.

Como funciona o comprovante de votação?

O comprovante de votação é entregue pelos mesários ao final do atendimento. O documento funciona como recibo, enquanto a participação do eleitor é registrada eletronicamente pela Justiça Eleitoral.

A certidão de quitação eleitoral, disponível nos canais da Justiça Eleitoral, também pode ser utilizada para comprovar a regularidade da situação eleitoral.

Eleitor pode levar uma “colinha” para a urna?

Sim. O eleitor pode levar uma anotação em papel com os números das candidaturas escolhidas para consultar durante a votação.

O TSE disponibiliza um modelo de cola eleitoral com os cargos na ordem em que aparecem na urna. A anotação pode ajudar a evitar erros e agilizar a votação.

Eleições 2026: principais informações