Eleições 2026: veja o que pode e o que não pode fazer no dia da votação no ES

Neste domingo (4), dia do 1º turno das Eleições 2026, os eleitores do Espírito Santo devem ficar atentos às regras para evitar irregularidades durante a votação. A Justiça Eleitoral permite algumas manifestações individuais de preferência política, mas proíbe ações que possam influenciar outros eleitores ou comprometer o sigilo do voto.

Confira o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição.

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O que pode fazer

Usar camiseta, adesivo ou bandeira de candidato

O eleitor pode manifestar sua preferência política de forma individual e silenciosa. Isso inclui o uso de:

camisetas;

bandeiras;

broches;

adesivos;

dísticos e outros adornos semelhantes.

A manifestação, porém, precisa ser individual. Não é permitido transformar a preferência em uma ação coletiva ou ruidosa.

Levar uma “colinha” para a urna

O eleitor pode levar uma anotação em papel com os números dos candidatos escolhidos para consultar durante a votação. A chamada “colinha” ajuda a evitar erros na hora de digitar os números na urna eletrônica.

Votar usando bermuda, regata ou chinelo

Não há proibição quanto ao uso desse tipo de roupa. O eleitor pode comparecer ao local de votação usando bermuda, regata, chinelo ou camiseta de time, por exemplo.

O que não pode fazer

Usar celular dentro da cabine

É proibido entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto.

Antes de ir até a urna, o eleitor deverá deixar o aparelho no local indicado pelos mesários. Quem se recusar a entregar o celular não poderá acessar a cabine de votação.

Fazer boca de urna

É proibido tentar convencer ou pedir votos a outras pessoas no dia da eleição. Abordagem, aliciamento e métodos de persuasão ou convencimento são proibidos.

A regra vale inclusive para quem estiver usando camiseta, adesivo ou outro item relacionado a uma candidatura: a manifestação pode ser individual e silenciosa, mas não pode haver tentativa de influenciar outros eleitores.

Fazer manifestação coletiva

Não é permitida a formação de aglomerações de pessoas com roupas, bandeiras, adesivos ou outros elementos padronizados que caracterizem manifestação coletiva.

Também são proibidas manifestações coletivas ou ruidosas.

Distribuir brindes ou material de campanha

No dia da votação, é proibida a distribuição de camisetas, bonés, chaveiros, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens e materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

Fazer propaganda eleitoral

No dia da eleição, são proibidos atos de propaganda eleitoral, incluindo comícios, carreatas, uso de alto-falantes e outras ações de campanha.

Também é proibida a publicação de novos conteúdos de propaganda eleitoral ou o impulsionamento de conteúdos na internet no dia da votação. Conteúdos publicados anteriormente podem permanecer disponíveis, desde que não sejam impulsionados.

Jogar santinhos perto dos locais de votação

Também é proibido o derrame de material de propaganda, como santinhos, nos locais de votação ou nas vias próximas.

Atenção ao sigilo do voto

A principal orientação da Justiça Eleitoral é preservar o sigilo do voto. Por isso, não fotografe nem filme a tela da urna e não tente registrar a própria votação.

A regra também impede situações em que uma pessoa possa ser obrigada a comprovar em quem votou.

Horário de votação

No Espírito Santo, a votação ocorre neste domingo (4), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila antes das 17h terá o direito de votar.