Eleita deputada federal, Manu reforça apoio a Ricardo Ferraço no segundo turno

Única candidata do PSB eleita para a Câmara Federal pelo Espírito Santo, Manu destaca os avanços do Estado e defende a continuidade do trabalho realizado nos municípios capixabas.

Eleita deputada federal com 69.398 votos, Emanuela Pedroso, a Manu (PSB), reafirmou publicamente seu apoio à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB) no segundo turno das eleições estaduais.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar eleita agradeceu a confiança recebida nas urnas e destacou sua participação, ao lado de Ricardo, na construção de políticas públicas e na realização de investimentos em diferentes regiões do Espírito Santo.

“Ao lado de Ricardo Ferraço transformamos o ES em uma referência nacional. Cuidamos das cidades, dos capixabas e entregamos investimentos em cada cantinho desse Estado”, afirmou Manu.

Com uma trajetória marcada pela atuação municipalista, Manu já ocupou os cargos de vereadora, prefeita e secretária de Estado. Sua experiência na gestão pública e a proximidade com as administrações municipais estão entre as principais características de sua atuação política.

Primeira colocada na chapa do PSB para a Câmara Federal e única representante eleita pelo partido, Manu saiu fortalecida das urnas e agora reforça sua participação no projeto político que defende a continuidade dos avanços conquistados pelo Espírito Santo nos últimos anos.

Na publicação, a deputada federal eleita também fez um pedido direto aos capixabas, associando sua trajetória e a confiança recebida nas urnas ao apoio ao atual governador.

“Com gratidão pela confiança recebida do povo capixaba e o compromisso de representar o Espírito Santo em Brasília, peço seu voto para Ricardo Governador”

Ao encerrar a manifestação, Manu reafirmou sua posição com a frase “Com segurança, voto outra vez!”, reforçando seu alinhamento com Ricardo Ferraço na disputa pelo Governo do Estado.