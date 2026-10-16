Elvécio Pinheiro: o músico que marcou a história da seresta no Sul do Espírito Santo
Ainda menino, improvisava ritmos com talheres e objetos domésticos, revelando uma sensibilidade musical que, anos depois, marcaria sua trajetória artística.
Nascido em 14 de janeiro de 1936, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, Elvécio Pinheiro demonstrou desde a infância uma ligação especial com a música. Ainda menino, improvisava ritmos com talheres e objetos domésticos, revelando uma sensibilidade musical que, anos depois, marcaria sua trajetória artística.
Seu talento ganhou espaço na Orquestra de Nelson Silva e no Regional da Rádio Cachoeiro, ambientes importantes para a difusão da música e a formação de artistas na região. Nessas experiências, desenvolveu sua identidade como instrumentista e conquistou reconhecimento pela habilidade com a guitarra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em meados de 1965, passou a integrar o conjunto musical 007, um dos grupos de destaque da época. Durante aproximadamente 20 anos, participou de apresentações que contribuíram para movimentar a cena musical sul-capixaba. Sua maneira de tocar, marcada pela expressividade e pelo domínio do instrumento, tornou-se uma de suas principais características artísticas.
Clube da Seresta
Após o encerramento das atividades do conjunto e sua aposentadoria do serviço público, Elvécio se dedicou à criação do Clube da Seresta, cujo nome foi sugerido por seu irmão, Nelson Pinheiro. Posteriormente, o espaço passou a funcionar no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, consolidando-se como ponto de encontro para apreciadores da música brasileira e das apresentações ao vivo.
Elvécio se destacou como incentivador da cultura musical e da convivência por meio da arte. Sua contribuição ajudou a preservar a tradição das serestas e a manter viva a interpretação de canções que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.
Seu legado permanece associado ao Clube da Seresta e ao empenho da família Pinheiro em dar continuidade ao projeto cultural idealizado pelo músico. Na história artística do Sul do Espírito Santo, Elvécio Pinheiro é lembrado pela dedicação à música brasileira e por transformar sua paixão em um espaço de encontro, expressão cultural e valorização da tradição musical regional.
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