Elvécio Pinheiro: o músico que marcou a história da seresta no Sul do Espírito Santo

Nascido em 14 de janeiro de 1936, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, Elvécio Pinheiro demonstrou desde a infância uma ligação especial com a música. Ainda menino, improvisava ritmos com talheres e objetos domésticos, revelando uma sensibilidade musical que, anos depois, marcaria sua trajetória artística.

Seu talento ganhou espaço na Orquestra de Nelson Silva e no Regional da Rádio Cachoeiro, ambientes importantes para a difusão da música e a formação de artistas na região. Nessas experiências, desenvolveu sua identidade como instrumentista e conquistou reconhecimento pela habilidade com a guitarra.

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Em meados de 1965, passou a integrar o conjunto musical 007, um dos grupos de destaque da época. Durante aproximadamente 20 anos, participou de apresentações que contribuíram para movimentar a cena musical sul-capixaba. Sua maneira de tocar, marcada pela expressividade e pelo domínio do instrumento, tornou-se uma de suas principais características artísticas.

Clube da Seresta

Após o encerramento das atividades do conjunto e sua aposentadoria do serviço público, Elvécio se dedicou à criação do Clube da Seresta, cujo nome foi sugerido por seu irmão, Nelson Pinheiro. Posteriormente, o espaço passou a funcionar no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, consolidando-se como ponto de encontro para apreciadores da música brasileira e das apresentações ao vivo.

Elvécio se destacou como incentivador da cultura musical e da convivência por meio da arte. Sua contribuição ajudou a preservar a tradição das serestas e a manter viva a interpretação de canções que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.

Seu legado permanece associado ao Clube da Seresta e ao empenho da família Pinheiro em dar continuidade ao projeto cultural idealizado pelo músico. Na história artística do Sul do Espírito Santo, Elvécio Pinheiro é lembrado pela dedicação à música brasileira e por transformar sua paixão em um espaço de encontro, expressão cultural e valorização da tradição musical regional.