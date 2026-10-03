Em último ato antes da votação, Casagrande e prefeitos reforçam importância de ter Manu em Brasília

A candidata a deputada federal Emanuela Pedroso, conhecida como Manu (PSB), encerrou neste sábado (3) a campanha para as Eleições 2026 reunindo manifestações de apoio de prefeitos e lideranças políticas de diferentes regiões do Espírito Santo. Entre os nomes que reforçaram publicamente a candidatura está o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que disputa uma vaga no Senado.

Durante a reta final da campanha, Manu intensificou a presença em municípios capixabas e participou de agendas ao lado de lideranças locais. A candidata tem buscado apresentar sua experiência na administração pública como parte da proposta de representar os municípios do Espírito Santo na Câmara dos Deputados.

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Casagrande destaca presença de Manu nos municípios

Em uma declaração de apoio, Renato Casagrande ressaltou a presença da candidata em diferentes regiões do Estado e afirmou que ela possui experiência adquirida durante o período em que trabalharam juntos no governo estadual.

“Manu é deputada federal de Vila Velha, mas a Manu é de Norte a Sul. Vai lá em Bom Jesus, tem gente trabalhando. Vai ali em Vitória, tem gente trabalhando. Vai ali em Itarana, tem gente trabalhando. Então Manu está de Norte a Sul e de Leste a Oeste. Trabalhou comigo, é competente, é trabalhadora, sabe conversar, sabe dialogar e vai ser deputada federal”, afirmou Casagrande.

A manifestação ocorre no último dia de campanha antes da votação deste domingo (4), quando os eleitores capixabas escolherão os representantes do Estado para a Câmara dos Deputados, além dos demais cargos em disputa.

Candidata construiu articulação em diferentes regiões

Antes de disputar uma vaga na Câmara, Manu ocupou funções em administrações municipais e no governo do Espírito Santo. A candidata foi vereadora e prefeita de Alto Rio Novo, trabalhou na administração de Viana e passou pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

No governo estadual, Manu comandou a Secretaria de Economia e Planejamento em 2022 e, posteriormente, assumiu a Secretaria de Estado do Governo, onde permaneceu até abril de 2026. A atuação aproximou a candidata de prefeitos e gestores municipais de diferentes regiões do Espírito Santo.

Outro ponto da trajetória foi a participação na coordenação do Fundo Cidades. Segundo informações divulgadas durante a campanha, o programa destinou recursos aos municípios capixabas para investimentos em projetos, obras e equipamentos.