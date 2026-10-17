Emprega Cachoeiro oferece vagas de emprego em diversas áreas; seleção acontece nesta segunda (19)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar de entrevistas para diferentes vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O programa Emprega Cachoeiro realizará uma seleção com oportunidades para candidatos com e sem experiência profissional, em áreas como indústria, transporte, comércio e serviços.

As entrevistas estão previstas para segunda-feira (19), no Sine de Cachoeiro, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro. Os atendimentos serão divididos entre os períodos da manhã e da tarde, conforme a função pretendida.

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Confira as vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Pela manhã, das 8h às 12h, os candidatos poderão concorrer a duas funções: auxiliar industrial, que não exige experiência anterior, e motorista de ônibus, para a qual é necessário ter experiência profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.

Já no período da tarde, das 13h às 16h, serão realizadas entrevistas para vagas no comércio e em outras áreas. Entre as oportunidades estão repositor de mercadoria, auxiliar de açougueiro, repositor de perecíveis, operador de caixa e auxiliar de padaria. Para essas funções, não é exigida experiência anterior.

Também haverá oportunidades para auxiliar de administração e técnico instalador e reparador de internet. Nesses dois casos, os candidatos precisam ter experiência profissional.

Como participar das entrevistas de emprego

Os interessados devem comparecer ao Sine de Cachoeiro no horário correspondente à vaga desejada. É necessário apresentar um documento oficial com foto e currículo atualizado.

Além disso, os candidatos devem verificar os requisitos da função antes de participar da seleção e ter disponibilidade de horário para assumir o trabalho.

A iniciativa busca aproximar profissionais que procuram uma oportunidade de emprego das empresas que precisam contratar trabalhadores em diferentes setores.

Serviço: entrevistas do Emprega Cachoeiro

Data: segunda-feira (19 de outubro)

segunda-feira (19 de outubro) Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h, conforme a vaga

das 8h às 12h e das 13h às 16h, conforme a vaga Local: Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Sine de Cachoeiro de Itapemirim Endereço: Rua Costa Pereira, nº 100, Centro

Rua Costa Pereira, nº 100, Centro Documentos necessários: documento oficial com foto e currículo atualizado

documento oficial com foto e currículo atualizado Experiência: exigida apenas para algumas funções

Os candidatos devem ficar atentos aos horários e às exigências de cada cargo para participar do processo seletivo.