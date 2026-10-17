Emprega Cachoeiro oferece vagas de emprego em diversas áreas; seleção acontece nesta segunda (19)
O programa Emprega Cachoeiro realizará uma seleção com oportunidades para candidatos com e sem experiência profissional, em áreas como indústria, transporte, comércio e serviços.
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar de entrevistas para diferentes vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O programa Emprega Cachoeiro realizará uma seleção com oportunidades para candidatos com e sem experiência profissional, em áreas como indústria, transporte, comércio e serviços.
As entrevistas estão previstas para segunda-feira (19), no Sine de Cachoeiro, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro. Os atendimentos serão divididos entre os períodos da manhã e da tarde, conforme a função pretendida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira as vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro
Pela manhã, das 8h às 12h, os candidatos poderão concorrer a duas funções: auxiliar industrial, que não exige experiência anterior, e motorista de ônibus, para a qual é necessário ter experiência profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.
Já no período da tarde, das 13h às 16h, serão realizadas entrevistas para vagas no comércio e em outras áreas. Entre as oportunidades estão repositor de mercadoria, auxiliar de açougueiro, repositor de perecíveis, operador de caixa e auxiliar de padaria. Para essas funções, não é exigida experiência anterior.
Também haverá oportunidades para auxiliar de administração e técnico instalador e reparador de internet. Nesses dois casos, os candidatos precisam ter experiência profissional.
Como participar das entrevistas de emprego
Os interessados devem comparecer ao Sine de Cachoeiro no horário correspondente à vaga desejada. É necessário apresentar um documento oficial com foto e currículo atualizado.
Além disso, os candidatos devem verificar os requisitos da função antes de participar da seleção e ter disponibilidade de horário para assumir o trabalho.
A iniciativa busca aproximar profissionais que procuram uma oportunidade de emprego das empresas que precisam contratar trabalhadores em diferentes setores.
Serviço: entrevistas do Emprega Cachoeiro
- Data: segunda-feira (19 de outubro)
- Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h, conforme a vaga
- Local: Sine de Cachoeiro de Itapemirim
- Endereço: Rua Costa Pereira, nº 100, Centro
- Documentos necessários: documento oficial com foto e currículo atualizado
- Experiência: exigida apenas para algumas funções
Os candidatos devem ficar atentos aos horários e às exigências de cada cargo para participar do processo seletivo.
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