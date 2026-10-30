Empresa abre seleção para jovem aprendiz; veja quem pode participar

O Perim está recebendo currículos para uma seleção de jovem aprendiz, voltada a adolescentes de 15 a 17 anos. A oportunidade é destinada a estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional.

De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, os interessados precisam atender a dois critérios: idade e escolaridade. Para participar, é necessário ter entre 15 e 17 anos e estar cursando do 9º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio.

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A seleção representa uma possibilidade para adolescentes que buscam o primeiro contato com o ambiente profissional, conciliando a formação escolar com o desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho.

Veja os requisitos para participar da seleção para jovem aprendiz no Perim

Conforme o anúncio, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:

Idade: entre 15 e 17 anos;

Escolaridade: estar cursando do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio.

Como participar da seleção?

A empresa informou que está recebendo currículos para o processo seletivo. Entretanto, o comunicado não especifica o prazo para inscrição, o número de oportunidades disponíveis nem o canal oficial para envio dos documentos.

Também não foram divulgadas informações sobre remuneração, carga horária ou benefícios oferecidos aos selecionados.

Os interessados devem buscar orientações diretamente nos canais oficiais do Perim para obter mais detalhes sobre a entrega dos currículos e as etapas da seleção.

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