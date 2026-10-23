Empresários declaram apoio a Ricardo Ferraço e a Flávio Bolsonaro às vésperas do 2º turno no ES
Nos vídeos, os representantes do setor empresarial destacaram a trajetória política do Estado e defenderam a continuidade da gestão.
Às vésperas do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25), empresários da região Sul do Espírito Santo utilizaram as redes sociais para declarar apoio à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB).
Nos vídeos, os representantes do setor empresarial destacaram a trajetória política do Estado e defenderam a continuidade da gestão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Um dos apoiadores é o empresário Zezé Cofril, do ramo alimentício, que publicou um vídeo direcionado aos eleitores capixabas.
“Olá, meus amigos. Aqui é o Zé, Zé da Cofril. No próximo dia 25, domingo, é o dia das eleições. E eu venho aqui, muito humildemente, pedir o seu voto para Ricardo Ferraço”, declarou o empresário.
Outro nome do setor empresarial que manifestou apoio foi Tales Machado, sócio-proprietário da Magban e presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas).
Ao explicar sua escolha eleitoral, ele afirmou que pretende votar de acordo com a própria consciência e associou o desenvolvimento do Espírito Santo às gestões de Paulo Hartung e Renato Casagrande.
“Muita gente está me perguntando em quem eu vou votar. Eu vou votar no que a minha consciência diz, no que eu acho melhor. O Espírito Santo passou por mazelas, como todos nós sabemos, ao longo da sua história. Depois que apareceram dois caras, Paulo Hartung e Renato Casagrande, dois mestres, eles colocaram o Espírito Santo onde deveria estar, onde merecia estar. Hoje, todos nós, capixabas, temos orgulho de dizer que somos do Espírito Santo”, afirmou Tales Machado.
O empresário ainda atribuiu a Ricardo Ferraço uma participação importante nesse processo, ao lado dos ex-governadores.
“Eu também vivo bastante no Rio de Janeiro, por causa das nossas agências. Então, as pessoas de lá, os amigos e as pessoas que conheci falam muito do Espírito Santo. Há o desejo de que o Rio de Janeiro seja como o Espírito Santo. E eu não tenho a menor dúvida de que a pessoa que mais participou desse movimento, que fez o Espírito Santo voar nesses últimos 20 anos, além desses dois mestres, foi Ricardo Ferraço”, declarou.
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