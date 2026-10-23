Empresários declaram apoio a Ricardo Ferraço e a Flávio Bolsonaro às vésperas do 2º turno no ES

Às vésperas do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25), empresários da região Sul do Espírito Santo utilizaram as redes sociais para declarar apoio à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB).

Nos vídeos, os representantes do setor empresarial destacaram a trajetória política do Estado e defenderam a continuidade da gestão.

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Um dos apoiadores é o empresário Zezé Cofril, do ramo alimentício, que publicou um vídeo direcionado aos eleitores capixabas.

“Olá, meus amigos. Aqui é o Zé, Zé da Cofril. No próximo dia 25, domingo, é o dia das eleições. E eu venho aqui, muito humildemente, pedir o seu voto para Ricardo Ferraço”, declarou o empresário.

Outro nome do setor empresarial que manifestou apoio foi Tales Machado, sócio-proprietário da Magban e presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas).

Ao explicar sua escolha eleitoral, ele afirmou que pretende votar de acordo com a própria consciência e associou o desenvolvimento do Espírito Santo às gestões de Paulo Hartung e Renato Casagrande.

“Muita gente está me perguntando em quem eu vou votar. Eu vou votar no que a minha consciência diz, no que eu acho melhor. O Espírito Santo passou por mazelas, como todos nós sabemos, ao longo da sua história. Depois que apareceram dois caras, Paulo Hartung e Renato Casagrande, dois mestres, eles colocaram o Espírito Santo onde deveria estar, onde merecia estar. Hoje, todos nós, capixabas, temos orgulho de dizer que somos do Espírito Santo”, afirmou Tales Machado.

O empresário ainda atribuiu a Ricardo Ferraço uma participação importante nesse processo, ao lado dos ex-governadores.

“Eu também vivo bastante no Rio de Janeiro, por causa das nossas agências. Então, as pessoas de lá, os amigos e as pessoas que conheci falam muito do Espírito Santo. Há o desejo de que o Rio de Janeiro seja como o Espírito Santo. E eu não tenho a menor dúvida de que a pessoa que mais participou desse movimento, que fez o Espírito Santo voar nesses últimos 20 anos, além desses dois mestres, foi Ricardo Ferraço”, declarou.