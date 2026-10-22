Encomendas pelos Correios levam PF a apreender 135 vapes e prender homem no ES

Uma investigação iniciada a partir de informações da área de segurança dos Correios terminou com a apreensão de aproximadamente 135 cigarros eletrônicos e a prisão de um homem em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22), durante uma fiscalização relacionada ao recebimento de mercadorias por encomendas postais.

Segundo a Polícia Federal, os agentes constataram que os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como vapes, chegavam ao destinatário por meio dos Correios. A suspeita é de que os produtos fossem destinados à comercialização.

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Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 135 unidades dos dispositivos. Um homem foi preso em flagrante por suspeita de contrabando.

Venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil

A importação, a comercialização e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proibição também alcança produtos conhecidos como cigarros eletrônicos, vapes e outros dispositivos semelhantes.

A Polícia Federal não divulgou a identidade nem a idade do homem preso. Também não foram informados detalhes sobre a origem das encomendas ou o valor estimado dos produtos apreendidos.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.