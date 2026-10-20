Equipes capixabas disputam competição internacional de robótica no Canadá
Além dos conhecimentos de programação e engenharia, a modalidade valoriza a criatividade, a inovação e o trabalho em equipe.
Alunos do SESI Espírito Santo representarão o estado na RoboCupJunior Americas SuperRegional 2026, realizada entre os dias 22 e 25 de outubro, em Toronto, no Canadá. As equipes The Walking Lego, da unidade de Jardim da Penha, e a Vórtex, de Cobilândia, competirão na modalidade OnStage, que combina robótica, tecnologia e expressão artística em apresentações com robôs autônomos.
“Participar de uma competição internacional como essa demonstra como a educação em robótica contribui para o desenvolvimento de competências que vão além do conhecimento técnico. Os estudantes trabalham a criatividade, a colaboração e a capacidade de resolver problemas, integrando tecnologia e expressão artística. É uma oportunidade de compartilhar o trabalho desenvolvido no SESI ES e levar o nome do Espírito Santo a um cenário internacional”, afirma Geferson Santos, diretor regional do SENAI ES superintendente do SESI ES.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na categoria OnStage, as equipes são desafiadas a projetar, construir e programar robôs capazes de protagonizar apresentações ao vivo. As performances podem envolver dança, teatro, contação de histórias, mágica, musicais e comédia, explorando recursos tecnológicos e elementos cênicos para compor as encenações.
Além dos conhecimentos de programação e engenharia, a modalidade valoriza a criatividade, a inovação e o trabalho em equipe. Durante as apresentações, os robôs devem funcionar de forma autônoma após o início da performance, sem interferência humana direta.
A participação na competição também é marcada pela expectativa de compartilhar experiências com participantes de outros países e demonstrar como a robótica pode integrar conhecimentos tecnológicos e expressão artística.
“Estamos embarcando rumo a Toronto para representar o Brasil no torneio Super Regional das Américas, no Canadá. É uma grande alegria levar o nome do SESI e do Espírito Santo para uma competição internacional, mostrando também o lado artístico e criativo que a robótica pode revelar ao mundo”, afirma Pedro Henrique Venturim Lourosa, aluno da equipe The Walking Lego.
“Seguimos motivados para tudo o que está por vir, tanto na viagem quanto na competição. É uma oportunidade muito especial de aprendizado, troca de experiências e de levarmos o melhor do nosso trabalho para esse desafio internacional”, destaca Sophia Troitino, aluna da equipe Vórtex.
Classificação conquistada na etapa nacional
A participação na competição internacional é resultado do desempenho das equipes na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), em 2025. Na modalidade Artística, a The Walking Lego conquistou o segundo lugar, enquanto a Vórtex ficou na quarta colocação, entre 40 equipes participantes.
A classificação garantiu aos grupos capixabas a oportunidade de disputar o Super Regional das Américas e apresentar o trabalho desenvolvido no SESI ES em um ambiente internacional.
Expectativa para o desafio internacional
A participação na competição também é marcada pela expectativa de compartilhar experiências com participantes de outros países e demonstrar como a robótica pode integrar conhecimentos tecnológicos e expressão artística.
“Estamos embarcando rumo a Toronto para representar o Brasil no torneio Super Regional das Américas, no Canadá. É uma grande alegria levar o nome do SESI e do Espírito Santo para uma competição internacional, mostrando também o lado artístico e criativo que a robótica pode revelar ao mundo”, afirma Pedro Henrique Venturim Lourosa, aluno da equipe The Walking Lego.
“Seguimos motivados para tudo o que está por vir, tanto na viagem quanto na competição. É uma oportunidade muito especial de aprendizado, troca de experiências e de levarmos o melhor do nosso trabalho para esse desafio internacional”, destaca Sophia Troitino, aluna da equipe Vórtex.
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