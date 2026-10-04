Erika Hilton se torna a mulher mais votada da história para a Câmara

Erika Hilton (PSOL-SP) alcançou uma marca histórica nas Eleições 2026. Com 90,08% das urnas apuradas em São Paulo, a candidata já somava 1.435.368 votos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Com esse resultado, Erika superou a votação obtida por Joice Hasselmann em 2018, quando a então candidata recebeu 1.078.666 votos. Assim, Erika Hilton passou a ocupar o posto de mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados.

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Na parcial paulista, Erika aparecia entre os candidatos mais votados para deputado federal no Estado, atrás de Lucas Pavanato (PL), que já ultrapassava 2,7 milhões de votos.

O desempenho também representa um salto em relação à eleição de 2022, quando Erika recebeu 256.903 votos para a Câmara.

A apuração em São Paulo ainda estava em andamento no momento da parcial, portanto, o total de votos da candidata ainda poderia aumentar.

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